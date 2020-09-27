"يا حبيبى حن عليا سلم كدة صفى النية" رامى صبرى يستعد لطرح أحدث أغانيه

ينتظر النجم رامى صبرى أغنيته الجديدة "خلينى أشوفك تانى" والمقرر طرحها خلال أيام وهى من كلمات أحمد خالد موسى وألحان مدين، وتوزيع أسامة عبدالهادى، وتقول مطلعها "خلينى أشوفك تانى مشتاق وعينيك وحشانى وبفكر دايما فيك، يا حبيبى حن عليا سلم كدة صفى النية ده أنا جاى مسلم ليك".

ونشر رامى صبرى مؤخرا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة دعائية للأغنية، صحبها بتعليق: "خلينى أشوفك تانى.. أغنية جديدة قريبا".





وطرح مؤخرا رامى صبرى أغنية "خطيرة" من ألحانه وكلمات تامر حسين وتوزيع جلال الحمداوي، كما تصدرت الاغنية المركز الثالث فى ترند "اليوتيوب" بعد طرحها مباشرة، واقتربت من تحقيق 5 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب وتقول كلمات الأغنية: "لا دي خطيرة بجد خطيرة كل ما اشوفها بفضل في حيرة، خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة، جات علقتني أنا في يومين، عيني عليها أيوة أنا عمري ماشوفت كدة، روحوا قولولها مفيش تاني منها أجمل من كل الحلوين".

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها الشاعر تامر حسين مع رامي صبري، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "أنا بعترفلك" من ألحان رامي صبري، وتوزيع طارق توكل، وأغنيه"بتهتمي"، من توزيع تميم، وأغنيته الأخيرة "فرص تانية". وكذلك تعاون قبل ذلك مع الموزع جلال الحمداوي في اغاني منها "اهد الدنيا" وغيرها.

من ناحية أخرى، شارك رامى صبرى فى رمضان الماضى أغنية تتر بداية مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، بعنوان "غريب الحب" ولاقت إعجاب الجمهور واعتبروها من أفضل أغانى تترات مسلسلات رمضان، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي.

