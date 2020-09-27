حكاية شاب مصرى حطم الرقم القياسى فى تمرين الضغط بظهر اليد الواحدة.. فيديو وصور

نجح اللاعب محمود محمد أيوب ابن محافظة الوادى الجديد وصاحب الأرقام القياسية الثلاثة فى أقل من عام، فى تسجيل إنجاز رياضى جديد وفريد من نوعه فى تمرين الضغط بظهر اليد على ذراع واحدة، حيث حقق 63 عدة فى دقيقة واحدة متفوقا على اللاعب الكندى دودج بريدن الذى ظل محتفظا برقمه القياسى منذ عام 2007 بإجمالى 59 عدة، ليضيف إنجازا رياضيا جديدا لمصر ولمحافظة الوادى الجديد، حيث حقق هذا الإنجاز خلال إحدى إجازاته من الخدمة العسكرية التى يؤديها حاليا.



جانب من محاولات كسر الرقم

وقال محمود أيوب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه سعيد بهذا الإنجاز الذى حققه بتشجيع من أسرته وزملائه، حيث قدم الأدلة على كسر الرقم فى شهر فبراير الماضى، مشيرا إلى أن هذا النجاح له طعم خاص لصعوبة تحطيم هذا الرقم الذى ظل صامدا على مدار 14 عاما دون أن يستطيع أى رياضى كسره، وهو عبارة عن تمرين ضغط على ذراع واحدة بيد مقلوبة، وهو بالفعل تمرين شديد الصعوبة ويحتاج لمهارات خاصة وتدريبات مستمرة وقدرة على المثابرة حتى يتم تحقيق الهدف.

وأضاف أيوب، أنه يسعى بصفة مستمرة للتسجيل فى الموسوعة من أجل كسر أرقام قياسية فى تمرينات لياقة بدينة يرى أنه قادر على تحطيمها، وذلك من خلال ما اكتسبه من مهارات على مدار سنوات دراسته فى كلية التربية الرياضية وتدريبات مستمرة وتطوير لقدراته بصورة ذاتية، ويهدف خلال الفترة القادمة لتحقيق مزيد من الإنجازات بكسر أرقام قياسية جديدة، ويهدى هذا الإنجاز الجديد لأسرته وزملائه واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ، وذلك لما قدموه له من دعم متواصل وتكريم وتحفيز له بصورة مستمرة .



شهادة موسوعة جينيس بالرقم الرابع

وكان أيوب نجح فى كسر الرقم القياسى الثالث له فى تمرين القفز على التوالى Most consecutive split jumps للاعب الأسترالى باتريك نى بوى لارتى، والذى حقق 34 عدة، وحقق محمود أيوب 40 عدة ليصبح أول حامل لرقم قياسى فى موسوعة جينيس بمحافظة الوادى الجديد، وثانى لاعب على مستوى الجمهورية .

بيانات اللاعب محمود أيوب على موسوعة جينس عن الرقم المكسور



إعلان الموسوعة عن إنجاز اللاعب المصرى

واللاعب محمود أيوب هو خريج كلية التربية الرياضية شعبة تدريب، ضمن الأوائل على دفعته، وقام بالتسجيل لرسالة الماجستير وبدأ طريقه فى التعامل مع موسوعة جينيس من خلال البريد الإلكتروني لطلب تسجيل رقم قياسى جديد فى التمرينات الرياضية حتى نجح فى تحطيم 3 أرقام قياسية فى التمرينات شديدة الصعوبة، وجرى اعتماده فعليا وتسليمه شهادات الموسوعة بما حققه من إنجازات.

إعلان الموسوعة عن إنجاز اللاعب المصرى



اللاعب السابق اثناء تأديته التمرين منذ 13 عاما



بيانات التسجيل السابق من 13 عاما



بيانات اللاعب محمود ايوب على موسوعة جينس عن الرقم المكسور



جانب من محاولات كسر الرقم



خبر الموسوعة بفوز اللاعب محمود ايوب



رسالة الموسوعة للاعب باللغة العربية



محمود أيوب اثناء تأدية التمرين



محمود أيوب بطل مصر والوادى الجديد