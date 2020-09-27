شيرى عادل: معز مسعود مقليش أسيب التمثيل.. ومبحبش اتاجر بحياتى الشخصية

قالت الفنانة شيري عادل إن فكرة مسلسل "حكايتي أمر شخصى" جذبتها كثيرا وأحبتها كثيرا، مشيرة إلى أنها احبت شخصية هاجر حبا شديدا، مؤكدة على أن مسألة عدم حسن اختيار شريك حياتها أمر مؤلم جدا .

وتابعت شيرى عادل خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الاولى المصرية والذى يقدمه الاعلامى وائل الابراشى، قائلة إنها لم تعتزل مطلقا، مشيرة إلى أن فكرة التأخير هو عدم وجود أدوار تريد أن تقوم بالعمل بها، وأن علاقتها بطليقها معز مسعود علاقة احترام متبادل وأنه لم يشترط عليها مطلقا ترك العمل في مجال الفن والتمثيل .

وواصلت شيرى قائلة إن الاحترام المتبادل لابد أن يكون بين الزوجين حتى بعد انفصالهما، وأن الطلاق حدث منذ أكثر من عام كامل، مؤكدة على أنها لم تحب أن تتاجر بحياتها الشخصية سواء بالإيجاب أو بالسلب.