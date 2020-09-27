أسوان على خريطة التنمية.. المحافظة تشهد إنشاء مشروعات جديدة أهمها خط كهرباء بطول 22 كم لتغذية المعالجة الثلاثية بالمحاميد.. وتجد...

تشهد محافظة أسوان حزمة مشروعات فى كافة المجالات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة في قطاعات "الصرف الصحى والإسكان والكهرباء والأبنية التعليمية والشباب والرياضة" وغيرها من المجالات التنموية والخدمية، كما تشهد هذه المشروعات التنموية والخدمية العملاقة الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة متابعة مستمرة للوقوف من أرض الواقع على معدلات التنفيذ والعمل على دفعها للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها لتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.

وتتوالى المشروعات التنموية التى تجرى فى مراكز أسوان وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأكد العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدنية ادفو أنه سيتم سحب أي أراضى تم تخصيصها لصالح مشروعات استثمارية ولم يلتزم أصحابها بالجدول الزمنى أو بإقامة المشروع.

وبناء على تعليمات العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو قام علاء الدين حسين نائب رئيس الوحدة ورئيس قرية الحجز بحرى بالمرور الميدانى على 2 من المشروعات الاستثمارية التى كان قد تقدم بها المواطنين.

وشملت الزيارة المرور على خط الكهرباء المغذي لمحطة المعالجة للصرف الصحى بالمحاميد بمركز ادفو باسوان احد اكبر مشروعات الصرف الصحى الجاري إنشاؤها بادفو.

وتمت متابعة العمل على الطبيعة وتم الانتهاء من أكثر من 70% من الأعمال الجارية بخط الكهرباء بداية من محطة محولات السباعية شرق وصولا لمحطة المعالجة الثلاثية بطول 22 كيلو متر.

كما تابعت القيادات التنفيذية بادفو عملية إحلال وتجديد مجزر الكلح وهو إحدى مشروعات المحافظة لتطوير وتشغيل المجازر الآلية على أحدث النظم الحديثة.

كما كلف العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو رؤساء الوحدات القروية بالمتابعة المستمرة للمشروعات التى تجرى داخل الوحدات القروية فى مختلف القطاعات ورفع تقرير بمدى انتظام الأعمال وتذليل كافة.

كما انعقد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو باسوان اجتماع تنسيقى تحضيرى تمهيدا لانشاء محور الكاجوج علي السكة الحديد شمال مركز كوم امبو باسوان على مزلقان المضيق بحضور مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو و الوحدة المحلية لقرية الكاجوج وحضور المهندسين في هيئة الطرق والكبارى وشركة توزيع الكهرباء ومرفق مياه الشرب وسنترال كوم أمبو والشركة المنفذة.

وناقشت الجهات المختصة خلال الاجتماع إزاله جميع العوائق والشواغل من الموقع المزمع فيه إنشاء محور الكاجوج عليه مارا على مزلقان المضيق.

كما استكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل بناحية منطقة معبد كوم أمبو وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 / 2021م وبرنامج التجميل الخاصة بوزارة التنمية المحلية وتتضمن أعمال التطوير إزالة الأرصفة والبلدورات تمهيدا لاستبدالها بأخرى جديدة.

من ناحية أخرى كانت قد عاينت لجنة مشتركة من مديريات الزراعة والطرق بأسوان والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو توسعات محور كلابشة الجديد بأسوان ، بقيادة أحمد تاج الدين ، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، وجاءت هذه المعاينة لتحديد توسعات الطريق تزامنا مع قرب انتهاء العمل فى الكوبرى الجديد.

كما تابع اللواء المهندس وجدى مسلم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو بمحافظة أسوان ومحمد عبد المنعم رئيس الوحدة المحلية لقرية الكاجوج التابعة لمركز ومدينة كوم امبو وصول مواسير شبكات لمشروع الصرف الصحي بقرية الكاجوج والقرى المجاورة شمال مركز كوم امبو ليصل المشروع لآخر خطواته النهايه واقتراب موعد تسليمه خلال فتره قريبة.

والجدير بالذكر تم نهو محطة الرفع ومحطة المعالجة وخط الطرد بطول 6 كيلومتر من محطة الرفع للمعالجة وكذلك 21 كيلو متر شبكات والمتبقى 7 كيلومتر شبكات.

من ناحية أخرى كانت قد قامت الوحدة المحلية لمجلس قروي عنيبة بمركز نصر النوبة بأسوان بتسليم موقع محطة الرفع الجديدة للشركة المنفذة للبدء فى المشروع.

ومن جهته اكد اللواء أشرف عطية ، محافظ أسوان، سيتم قريباً إفتتاح 4 مشروعات أوشكت الأعمال فيها على الانتهاء منها بالإضافة إلي توصيل المرافق العامة لعدد 288 وحدة سكنية مع استكمال وتشطيب 144 وحدة سكنية بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو ، فضلاً عن أنه تم تنفيذ نسبة 95 % من الإنشاءات والمرافق الداخلية في المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة والتى تضم مرحلتها الأولى 308 ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولفت إلى أن الاجتماع بوفد صندوق تحيا مصر تناول إقامة بعض المشروعات الحيوية بقرية العلاقى منها إنشاء 56 منزل لاستيعاب كافة الأسر التى تعيش في خيام بدائية بوادى أبيسكو مع مبانى خدمية تشمل مسجد ووحدة صحية ، وأيضاً تركيب مأخذ مياه لرفع كفاءة مرشح مياه الشرب و أعمدة إنارة و2 مولد كهربائي بقدرة 500 ك. وات، علاوة على رفع كفاءة المدرسة المقامة.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة اقتحام كافة المشاكل والاحتياجات الجماهيرية المتراكمة منذ سنوات، موضحاً أن عمليات التطوير والتجميل والخدمات والبنية الأساسية لن تتوقف على المشروعات الجارية بمدينة أسوان ولكن ستمتد إلى القرى لتحسين مستوى معيشة المواطن الأسواني في كل أنحاء المحافظة.