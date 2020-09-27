البرلمان الصومالى يصادق على اجراء الانتخابات العامة فى شهر نوفمبر المقبل

صادق البرلمان الصومالي، بغرفتيه الشعب والشيوخ، على الاتفاق السياسى بين الحكومة ورؤساء أقاليم البلاد، حول إجراء الانتخابات العامة المقبلة فى موعدها المحدد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحسب الاتفاق ستجرى الانتخابات البرلمانية خلال شهر نوفمبر، والرئاسية خلال شهر فبراير المقبلين.

وينص الاتفاق أيضا على إجراء الانتخابات بطريقة غير مباشرة، حيث تختار كل قبيلة (لكل واحدة ممثل بالبرلمان) مندوبين عنها لينتخبوا بدورهم رئيس البلاد، لولاية رئاسية مدتها 4 سنوات.



