مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 27 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مباريات الجولة الثالثة في الدوري الانجليزي الممتاز ، كذلك الدوري الاسباني والإيطالي، وعلى الصعيد المحلي يلعب الزمالك ضد الجونة إلى جانب مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.
مواعيد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز اليوم
شيفلد يونايتد ضد ليدز يونايتد 1 ظهرا على قناة beIN SPORT FR HD1
توتنهام ضد نيوكاسل 3 عصرًاعلى قناة beIN SPORT FR HD1
مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي 5:30 مساء على قناة beIN SPORT FR HD1
وست هام ضد وولفرهامبتون 8 مساء على قناة beIN SPORT FR HD2
مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم
أوساسونا ضد ليفانتي 12 ظهرا على قناة beIN SPORT FR HD3
إيبار ضد أتلتيك بلباو 2 عصرًا على قناة beIN SPORT FR HD3
أتلتيكو مدريد ضد غرناطة 4 عصرا على قناة beIN SPORT 3
بلد الوليد ضد سلتا فيجو 6:30 مساء على قناة beIN SPORT FR HD5
قادش ضد إشبيلية 6:30 مساء على قناة beIN SPORT FR HD3
برشلونة ضد فياريال 9 مساء على قناة beIN SPORT FR HD3
مواعيد مباريات الدوري الايطالي اليوم
سبيزيا ضد ساسولو الساعة 12:30 ظهرا على قناة beIN SPORT FR HD4
نابولي ضد جنوى الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORT FR HD4
فيرونا ضد أودينيزي الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORT 5
كروتوني ضد ميلان الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORT FR HD4
روما ضد يوفنتوس الساعة 9 الا ربع على قناة beIN SPORT FR HD4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
هوفنهايم ضد بايرن ميونخ الساعة 3 ونصف عصرا
فرايبورج ضد فولفسبورج الساعة 6 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
بوردو ضد نيس الساعة 1 ظهرا
موناكو ضد ستراسبورج 3 عصرا
انجيه ضد بريست 3 عصرا
ديجون ضد مونبيليه 3 عصرا
نيم ضد لانس 3 عصرا
لوريان ضد ليون 5 مساء
ريمس ضد باريس سان جيرمان 9 مساء
مواعيد مباريات دوري أبطال اسيا اليوم
برسيبوليس الإيراني ضد السد القطري الرابعة إلا ثلث
النصر السعودي ضد التعاون السعودي 8 الا ربع مساء
الدوري المصري
الزمالك ضد الجونة الثامنة مساء
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.