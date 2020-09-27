قبل انطلاق عرضه.. التفاصيل الكاملة لفيلم على ربيع وغادة عادل "الخطة العايمة"

قبل انطلاق عرضه فى السينمات نكشف التفاصيل الكاملة لفيلم "الخطة العايمة" للنجم على ربيع، التى تدور قصته حول عصابة تجبر الفنانة غادة عادل التى كانت تعمل معهم وتريد الخاص منهم على تجنيد شخصين لسرقة أحد البنوك لكنهم لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار غادة 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.

وأعلن صناع الفيلم عن طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 6 أكتوبر المقبل، وذلك بعد تغيير اسمه من "الخطة العامية" إلى "الخطة العايمة" باستبدال حرفين فقط، حيث تم طرح الأفيش الرسمى بالاسم الجديد وذلك بعدما تم طرح نفس الأفيش باسم "الخطة العامية" قبل أسبوع، ليجدوا غضبا من الكاتب عمر طاهر الذى أعلن عن وجود مشروع سينمائى معلن عنه يجمعه بالنجم محمد هنيدى ويحمل نفس الاسم.

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمدعبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.

