الرئيس السيسى يحذر المصريين من احتمالية حدوث موجة ثانية من كورونا

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسى، من احتمالية تفشى الموجة الثانية من فيروس كورونا في مصر، قائلا: "الأعداد رجعت تزيد تانى فى دول أكثر تقدما بكتير لدرجة إن الأعداد فيها أكثر من 10 آلاف و15 ألف حالة يوميا".

وتابع الرئيس: "نحن نتعامل مع هذا الموضوع بشفافية ومصداقية كاملة ومفيش مجال للعبث في مثل هذه الأمور".

وقال الرئيس السيسى خلال افتتاحه مشروعات في منطقة مسطرد: "لازم ننتبه كدولة ومواطنين على ما وصلنا له واحنا داخلين على الشتا ولو ماخدناش بالنا هنواجه مشكلة كبيرة.. وبنقول للإعلام ساعدنا إننا نستمر في ده".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة لأعداء الوطن قائلا: "انتوا مستكترين علينا إن ربنا يسترنا معانا في كورونا.. بيحسدونا وبيقولوا ليه مصر كده مصر.. كده علشان ناسها طيبين ومش بتاعة أذى وتخريب وتدمير في الدول.. إحنا بنحرم نفسنا من اللقمة علشان نبنى بلدنا".

وناشد الرئيس السيسى المصريين قائلا: "نخلى بالنا على ما تحقق من نجاح في موضوع كورونا.. وبنقول لوزيرة الصحة نراجع تاني الإجراءات في المستشفيات ومستشفيات الحميات تحسبا لأى طارئ".

