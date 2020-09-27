رئيس الوزراء: نخطط لإقامة مجتمع متكامل بمسطرد على غرار الأسمرات وبشاير الخير

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك خطة لإقامة مجتمع متكامل فى منطقة "مسطرد"، لتخطيط وتطوير كل هذه المنطقة، بجانب إقامة المدراس والمستشفيات والعمارات السكنية، بذات المنطقة بها كل الخدمات على غرار ما حدث في "الأسمرات" و"بشاير الخير".
أضاف رئيس الوزراء خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات لقطاع البترول فى منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية بحضور الرئيس السيسى: "نسعى لتحسين الصورة العامة ونغير الوجه الحضارى في المنطقة بالكامل، مثلما تم فى المناطق على مستوى الجمهورية".
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