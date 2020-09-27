حبس عاطلين ضبط بحوزتهما مواد مخدرة فى حلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية ، حبس عاطلين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فى حلوان، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى المخدرات.

تلقى قسم شرطة حلوان ، بلاغا بحيازة عاطلين لمواد مخدرة بمنطقة حلوان محل سكنهما، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم القبض عليهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 115 جراما - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول – ميزان حساس). وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة حيازة للمواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

