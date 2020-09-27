إشادات بـ كندة علوش بعد عرض حكاية "ضى القمر" بمسلسل "إلا أنا"

نالت الفنانة كندة علو إشادات جماهيرية من متابعيها على السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة الأولى من حكاية "ضى القمر "من مسلسل "إلا أنا" أمس السبت على قناة dmc، حيث عبر المتابعون عن سعادتهم لمشاهدتها على الشاشة مرة أخرى بعد فترة توقف نتيجة الحمل والإنجاب، متغزلين في طريقة تمثيلها، ومن التعليقات: "كنا منتظرينك يا كنده بداية قوية ورائعة تحفه تدل علي انها حكاية حقيقية تمثل الواقع جو اسري جميل بين الراجل وزوجته كنده علوش، مشروع نجاح لأي عمل درامي وسينمائي الف مبروك يا قمر الحلقة الاولى حلوة...انتى خليتنى بكيت...حرام يا كنده....بس بجد شابوه حبيبتى ما شاء الله أول حلقه من مسلسل جامد جدا بجد تحفه منتظرين حلقات قادمة على نار تمثيل رائع".





وعرضت مجموعة قنوات DMC الحكاية الخامسة من مسلسل إلا أنا وهى بعنوان " ضى القمر" أمس السبت وتعيد هذه الحكاية كندة علوش للساحة الفنية من جديد بعد فترة توقف نتيجة الحمل والانجاب، وهى سيناريو وحوار عبير سليمان ومن إخراج أحمد حسن الذى قدم من قبل حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع التى حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور.





وعرضت ضمن المسلسل أول 3 حكايات ‪dmc وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، حكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، والرابعة بعنوان "أمر شخصى"، بطولة شيرى عادل، بينما ستكون الحكاية السادسة بعنوان "لازم أعيش"، بطولة جميلة عوض.





"إلا أنا "، قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.



