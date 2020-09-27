"مصر للطيران" تُعلن استئناف رحلاتها إلى 5 وجهات جديدة الشهر المقبل

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران ،عن إستئناف رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى كل من مسقط (سلطنة عمُان) و عمّان (الأردن) وكيجالي( رواندا) وجوهانسبرج (اكبر مدن جنوب افريقيا) وعنتيبي( أوغندا) ، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم.

وقالت مصر للطيران، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه من المقرر استئناف رحلاتها إلى مسقط اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل بمعدل رحلتين اسبوعياً وإلي عمّان اعتباراً من 4 أكتوبر بمعدل رحلتين اسبوعياً، و اعتباراً من 8 أكتوبر سيتم استئناف تشغيل رحلات الشركة إلى كيجالي بمعدل رحلة واحدة وإلي جوهانسبرج بمعدل رحلتين اسبوعياً، بالإضافة إلى تشغيل رحلة واحدة إلي عنتيبي اعتباراً من 9 أكتوبر وبين الإسكندرية ودبي بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا إعتبارًا من 9 أكتوبر مع إطلاق تخفيضات خاصة على رحلات الاسبوع الأول.

ويمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة السفر إلى كل من مسقط وعمّان وكيجالي وعنتيبي على طائرات الشركة الجديدة من طراز B737-800، أما جوهانسبرج فتستعين الشركة بطراز A330/300 والذي يتمتع بمقاعد flat bed ويتسع لعدد 301 مقعد.

وفيما يخص الضوابط و الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر ، تُهيب مصر للطيران بالسادة العملاء المسافرين على رحلاتها إلى ضرورة مراجعة الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 وذلك لمعرفة أي تغيرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لمتطلبات السفر لكل بلد.

وبذلك سيرتفع عدد الوجهات التي تستأنف مصر للطيران تشغيل رحلات إليها إلى أكثر من 47 نقطة لتوفر مزيداً من الخيارات أمام عملائها، ومواصلة سفرهم براحة وأمان، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين.