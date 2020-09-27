شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الأهلي لتعيين عماد النحاس مدرباً عاماً بالجهاز الأجنبى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، من تولّى منصب المدرب العام فى الجهاز الفنى الجديد للأهلى، والذى سيتم الكشف عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث بات الأهلى على بُعد خطوات قليلة من إعلان رحيل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الحالى للفريق والتعاقد مع مدرب أجنبى يتم الاتفاق معه حالياً، ووفقاً لمصدر مُطلع فإن الاتجاه الأقرب فى الأهلى حالياً هو تعيين عماد النحاس مدرباً عاماً فى جهاز المدرب الأجنبى الجديد.

ويتم التفاوض حالياً مع النحاس بشأن طريقة الرحيل عن المقاولون العرب، الذى رحّب من قبل برحيله للقلعة الحمراء حال طلب الحصول على خدماته، الذى يُعد واحداً من أفضل المدربين الوطنيين هذا الموسم إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق بسبب نتائجه الرائعة مع المقاولون التى جعلت الفريق ينافس على المركز الثانى فى جدول المسابقة مع الزمالك وبيراميدز.

وحددت إدارة الأهلى الخميس المقبل موعدًا نهائيًّا لإعلان موقفها من رينيه فايلر، وذلك بعد استيضاح كل الأمور، وفى ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني.

على صعيد متصل، رفض مسئولو الأهلى اقتراحاً تقدم به البعض داخل النادى بالتعاقد مع الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، لخلافة رينيه فايلر والذى سيرحل عن الفريق عقب مباراة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل فى كأس مصر، ويأتى رفض إدارة الأهلى للتعاقد مع كوبر فى إطار رحلة النادى للتعاقد مع مدرب أجنبى لتوّلى مسئولية تدريب الفريق الفترة المقبلة، بعدما استقر الأهلى على فسخ عقد فايلر بدءاً من أول أكتوبر المقبل بسبب الخلاف بين الطرفين حول بعض الشروط التى حددها فايلر من أجل البقاء مع الأهلي.

وفى هذا الشأن كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن إدارة النادى، وتحديداً لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف ومعها أمير توفيق مدير التعاقدات بجانب محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على فريق الكرة، فتحوا خط اتصال ساخن على مدار الأيام الماضية لإختيار مدرب أجنبى لخلافة فايلر وتم طرح اسم الأرجنتينى هيكتور كوبر لكن لم يلق هذا الطرح قبولاً بين غالبية الآراء فى الأهلى بسبب الطريقة التى يلعب بها المدرب الأرجنتينى والتى تميل للدفاع تماماً ليبتعد عن الصورة مُبكراً.