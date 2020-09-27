شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى وأشرف زكى وجمال العدل يشاركون فى مراسم جنازة المنتصر بالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان هاني رمزي وأشرف زكى - نقيب المهن التمثيلية والمنتج جمال العدل والمنتج أحمد السبكى، على المشاركة فى مراسم جثمان الفنان المنتصر بالله إلى مثواه الاخير بكنيسة ابوسيفين بالمهندسين، بعدما وصل فى وقت سابق المخرج ماندو العدل والفنان أحمد بدير ومنير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية للمشاركة فى الجنازة أيضاً، ورحل أمس الفنان الكبير المنتصر بالله بعد صراع مع المرض.

كان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر فى المسلسل التليفزيونى راجل وست ستات، ‏والإذاعى عوام على بر الهوى.