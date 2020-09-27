شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من الحرائق داخل العقارات السكنية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترطت إدارة الحماية المدنية، على قاطنى العقارات السكنية بمجموعة من الإجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق، وفى هذا الإنفوجراف، يستعرض ”الخليج 365” لجمهور القراء طرق الوقاية من الحرائق داخل العقارات السكنية:

طرق الوقاية من الحرائق داخل العقارات السكنية (1)

طرق الوقاية من الحرائق داخل العقارات السكنية (1)

طرق الوقاية من الحرائق داخل العقارات السكنية (2)

طرق الوقاية من الحرائق داخل العقارات السكنية (2)

طرق الوقاية من الحرائق داخل العقارات السكنية (3) ـ التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله. ـ قطع التيار كهربائى عند القيام بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف. ـ الصيانة الدورية لجميع الأسلاك الكهربائية. ـ عدم تشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه بوجود تسرب غاز. ـ تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد. ـ لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد. ـ لا تقم بتوصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى. ـ عدم تشغيل أجهزة التكييف والمراوح لساعات طويلة ـ تجنب الأجهزة الكهربائية الرخيصة بحجة توفير الأموال. ـ المراجعة الدورية للأحمال الكهربائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرق الوقاية من الحرائق داخل العقارات السكنية.. إنفوجراف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.