شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب سابق فى الأهلي يقود مفاوضات بيراميدز مع على معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر الأهلى، عرضاً للمرة الثانية من نادى بيراميدز للانتقال إلى صفوفه خلال الموسم المقبل عن طريق أحد لاعبى الأهلى السابقين الذين تم الإعلان رسمياً عن انتقاله إلى بيراميدز مؤخراً بعد انتهاء علاقته بالأهلى.

وفى هذا الشأن كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن إدارة بيراميدز جددت مفاوضاتها مع الدولى التونسى للتعاقد معه فى الموسم المقبل، باعتباره أفضل لاعب فى الدورى المصرى هذا الموسم تقريباً، وقال مصدر إن إدارة بيراميدز جددت رغبتها منذ أيام قليلة لضم معلول بعدما فشلت المحاولات السابقة التى أجرتها لضم الدولى التونسى، رغم أن العرض كان مُغرياً للغاية ووصل لـ2 مليون دولار سنوياً أى ضعف ما يتقاضاه اللاعب فى الأهلي.

وأوضح المصدر أن أحد اللاعبين الكبار فى الاهلى الذين رحلوا عن القلعة الحمراء مؤخراً قاد محاولات بيراميدز مع معلول مُستغلاً علاقته القوية بالدولى التونسى، خاصة أن هذا اللاعب كان سبباً فى رحيل لاعب آخر مهم وشاب فى الأهلى لبيراميدز.

وأشار المصدر إلى أن معلول جدد رفضه لعرض بيراميدز، وأكد أنه يحترم تعاقده مع الأهلى الذى مازال مُستمراً فيه موسمين، مُشيراً إلى اللاعب السابق فى الأهلى الذى حاول استقطاب على معلول يواجه أزمة من جانب جماهير الأهلى بسبب هجومها ضده على خلفية تصرفاته الأخيرة التى كانت سبباً فى خروجه من الأهلى عبر "الباب الضيّق".