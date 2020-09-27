شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة انفجار دراجة بخارية في محطة وقود بمدينة تاكستان شمالي إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا مراقبة في إحدى محطات الوقود لحظة انفجار المحطة ودراجة نارية أثناء تزويدها بالوقود في محطة بنزين بمدينة تاكستان شمالي إيران، مما تسبب في مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وأظهرت لقطات الفيديو تفاصيل الحادث، حيث دخلت الدراجة البخارية أمام مزود الوقود وفجأة اشتعلت النيران منها فور البدء في تزويدها بالوقود، وحاول صاحب الدراجة وعامل المحطة اطفاء النار إلا أن محطة البنزين انفجرت بصورة سريعة دون ظهور سبب اشتعال النيران في المحطة الذي تسبب في انفجار كبير بمحطة التزود بالوقود.



لحظة اشتعال النار فى محطة البنزين

وعلى جانب آخر، أعلن محافظ إقليم كرمانشاه هوشنج بازوند فرض قيود جديدة فى الإقليم الواقع غرب البلاد، فى مقدمتها تعطيل الدراسة فى المدارس بدء من اليوم الأحد، وذلك بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بحسب وكالة أنباء إيسنا الإيرانية.

وتم تخفيض أعداد الموظفين فى الدوائر الحكومية إلى 30%، وتقليل ساعات العمل فى مراكز التسوق والأسواق.

وكان منح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت السلطات المحلية في أقاليم البلاد تفويضا لفرض إجراءات عزل أينما اقتضت الضرورة لاحتواء انتشار سريع لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال روحاني في تصريحات بثها التلفزيون "نحن مجبرون على تشديد الإجراءات والرقابة" بدءا بالعاصمة طهران.

وأضاف أن مكاتب الفرق المكلفة بمكافحة المرض في أنحاء البلاد سترفع توصيات بشأن القيود وما إذا كان ينبغي فرض عزل عام وإغلاق لمدة أسبوع.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، تخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 25 ألفا أول أمس الجمعة، في حين ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 439882 إصابة.