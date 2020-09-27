شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..35 جنيها تنقل يكن حسين من الأهلى الى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكن حسين أحد نجوم القلعة البيضاء في العصر الذهبى ، و من قبله لاعب النادى الاهلى ، و ولد يكن حسين زكى فى أسوان بالثانى عشر من شهر سبتمبر من عام ١٩٣٤ وبدأ مشواره مع الكرة فى نادى الشباب النوبى بالقاهرة وأطلقوا عليه ملك التغطية لأنه كان لاعب مثالى فى مركزه، وفى إحدى مباريات ناديه مع الأهلى عام 1951 نال إعجاب حسين كامل مدرب شباب الأهلى فضمه للقلعة الحمراء.

تم تصعيد يكن حسين للفريق الأول بالأهلي ثم تم اختياره ضمن منتخب مصر الذي شارك في الدورة العربية عام 1953 ، وانتقل الى الزمالك عام 1953 مقابل 35 جنيها دفعها له محمد حسن حلمي سكرتير نادي الزمالك في ذلك الوقت وهو مبلغ كبير وقتها.

أحرز مع نادى الزمالك العديد من بطولات الدورى العام وكأس مصر وأهمها أول بطوله للدورى العام يحرزها نادى الزمالك وذلك فى موسم 1959 - 1960.

اعتزل حسين الكرة عام 1974 وعمره أربعون عامًا ليكون أكبر لاعب عمّر في الملاعب المصرية، ليعتزل وهو في سن الـ40 ، ولعب ٨٢ مباراة دولية وأحرز خلالها عشرة أهداف وحصل على وسام الرياضة من الدرجة الأولى من الرئيس الاسبق "جمال عبد الناصر" ومرة من الراحل "محمد أنور السادات".

بعد الاعتزال اتجه الى التدريب و رحل عام ٢٠١٢ بعد صراع طويل مع المرض وترك بصمة مميزة ولتتذكره دائما الجماهير.