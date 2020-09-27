شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسجيل بيانات المصريين بالخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق اليوم الأحد، مارثون تسجيل بيانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، والذى يستمر حتى 10 أكتوبر المقبل، ليتسنى لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد .

وتضمن قرار الهيئة رقم 59 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب، ألزم كل ناخب مقيم بالخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر.

وتنقسم عملية تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب الى مرحلتين: المرحلة الأولى تبدأ بخطوات تسجيل الناخب لبياناته على موقع الهيئة من خلال الدخول على موقع الهيئة www.elections.eg ، ويختار خانة تسجيل بيانات المصريين بالخارج، ويسجل الناخب رقمه القومي واسمه وتاريخ الاقتراع المحدد للمحافظة التى ينتمي اليها وكافة بياناته المتعلقة بالإقامة فى الخارج والبعثة التى ينتمى اليها فى الدولة المتواجد فيها ودائرته الانتخابية في الداخل ،وفى حالة ثبوت قيد اسم الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل السري الذى يحتفظ به دون إطلاع أي شخص عليه.

أما المرحلة الثانية تتمثل فى قيام الناخب الذى سجل بياناته فقط بالتصويت بالبريد حيث تتاح بطاقات الاقتراع لدوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لنظامي الفردي والقوائم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، ايام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل.

كما يتم إتاحة بطاقات الاقتراع لدوائر المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لنظامي الفردي والقوائم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، ايام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل.

ويدخل الناخب المتواجد في الخارج، على موقع الهيئة واختيار ايقونة تصويت المصرين بالخارج، حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السري الذي سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل اقامته، وإقرار بالتصويت.

ويبدى الناخب رأيه في بطاقتي الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

ويضع الناخب بطاقتي ابداء الرأي فى مظروف صغير ولا يدون عليه أى بيانات ثم يضعه داخل مظروف آخر اكبر ويرفق بهم إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة في صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.



نموذج تسجيل بيانات المصريين بالخارج

نموذج تسجيل بيانات المصريين بالخارج