شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة طافية بنهر النيل فى العياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر عدد من الأهالى على جثة طافية بنهر النيل، في إحدى القرى التابعة للعياط بالجيزة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر رجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طافية بنهر النيل، في قرية تابعة لمركز العياط، وأمر اللواء هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، بانتقال رجال الإنقاذ النهرى، برئاسة العميد ماجد سعفان مدير إدارة الإطفاء إلى المكان، لانتشال الجثة، كما انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وكشف ملابسات الواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، ويعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

والغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7% من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388.000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96% من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.