شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 16 جنديا أرمينيا وإصابة 100 آخرين فى قتال مع قوات أذربيجان بإقليم ناجورنو كاراباخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولى إقليم ناجورنو كاراباخ فى أرمينيا مقتل 16 جنديا وإصابة 100 فى قتال مع قوات أذربيجان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وتجددت مرة أخرى الاشتباكات المسلحة على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، اليوم الأحد، والتى أسفرت عن مقتل مدنيين من الجانبين، وسط تبادل للاتهامات.
وتبادل الطرفان الاتهامات حول من بدء بالهجوم، حيث اتهمت أرمينيا أذربيجان بقصف المناطق السكنية المدنية، ما أدى إلى مقتل سيدة وطفل وإصابة آخرين، وأشارت إلى أن الجيش الأذربيجانى قصف المدارس أيضًا ما نتج عنه أضرارا جسيمة بالبنية التحتية فى المناطقة المستهدفة، وفقا لوكالة الأنباء الأرمينية.
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