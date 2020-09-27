شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون للبنانيين: أشعر بالعار تجاه مسئوليكم وقادتكم.. وحزب الله سبب تعثر الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن المحاسبة المصرفية والقانونية ضرورة لمواجهة الفساد في لبنان، موضحا أن العقوبات ليس الخيار الأفضل في هذا التوقيت في لبنان، مواجها رسالته للشعب اللبناني قائلا: أشعر بالعار تجاه مسؤوليكم وقادتكم.

وأضاف ماكرون، خلال كلمة له، أن تشكيل حكومة سياسية في لبنان لن يجدي، متابعا: لم أنجح في حل الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران، ولن أعلن فشل المبادرة الفرنسية في لبنان.

وأوضح الرئيس الفرنسي، أن حركة أمل وحزب الله سبب تعثر تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن حركة أمل وحزب الله رفضا تقديم تنازلات، ومؤكدا في ذات الوقت أن سعد الحريري أخطأ بالمبادرة التي قدمها.

ولفت إيمانويل ماكرون، إلى أن المؤسسات اللبنانية لا يمكن أن تكون غير فاعلة، موضحا أن المخاطر بالنسبة للبنان كبيرة.

وتابع الرئيس الفرنسي: مساعدتنا للشعب اللبناني لن تمر عبر جهات حكومية، وحزب الله لا يمكن أن يستمر كميليشيات مسلحة وحزب سياسي، كما أن حزب الله يجب أن ينهي دوره العسكري في سوريا، مستطردا : مسؤولون في لبنان فضلوا مصلحتهم على مصلحة البلد.

واستطرد إيمانويل ماكرون: القادة اللبنانيون لم يلتزموا بما تعهدوا به، والقوى اللبنانية كانت قد التزمت بتشكيل حكومة إصلاحات، لافتا إلى أن مرحلة جديدة ليست خطيرة على لبنان ولكن على المنطقة.