شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن ضوابط الدراسة بمدارس الخدمات الفنية و1500 جنيه مصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وما يعادلها الذين لم يحصلوا على مجموع درجات يؤهلهم للالتحاق بالمدارس الرسمية كطلاب منتظمين، بمدارس الخدمات الفترة المسائية، بالتعليم الفنى بنوعياته المختلفة الصناعى والتجارى والفندقى، نظام الثلاث سنوات.

وحددت الوزارة عدة شروط على رأسها، ألا يزيد سنهم فى أول أكتوبر عن 18 سنة وتخصص لهم فصول مستقلة بالفترة المسائية فى المدارس التى تقررها كل مديرية على أن يكون للحاصلين على الإعدادية المهنية فصول خدمات مهنية خاصة بهم فى كل نوعية على ألا يزيد عدد الطلاب المقبولين بالصف الأول فى ذات العام، مع مراعاة ألا يقل عدد الطلاب فى الفصل عن 20 طالبًا ولا يزيد عن 40 طالبا.

وأوضحت الوزارة، أن الطالب يسدد مبلغًا وقدره 1500 جنيه سنوياً كاشتراك عند التحاقه بهذا النظام، ويتم تطبيق قواعد الصرف الخاصة به وتتضمن توفير خدمات التعليم الخاصة بالطلاب ومكافآت المعلمين، ويما يحقق تحسين مستوى المدرسة والمعلم، على أن يعاد توزيع المعلمين "النظرى والعملى المعينين والمؤقتين بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة على الفصول المسائية التى تطبق هذا النظام يما يحقق تكافؤ الفرص بينهم، وفى حالة وجود عجز يتم الاستعانة بالمعلمين اللازمين بالأجر لسد هذا العجز مع جواز الاستعانة بالمعلمين الذين أحيلوا إلى المعاش.

وأكدت الوزارة، تطبيق نسب الحضور المقرر للمواد النظرية والعملية طبقًا لقانون التعليم 139 لسنة 1981، ويعامل الطلاب الذين يتم قبولهم ولا تزيد سنهم عن 18 عامًا معاملة الطلاب المنتظمين عند طلبهم لتأدية الخدمة العسكرية، وتتولى المديريات والإدارات بالمحافظات الإشراف على امتحانات النقل على نظام الخدمات فى مدارس التعليم الفنى التابعة لكل مديرية وتحدد المدارس التى يتم إجراء هذا الامتحان بها، ويسدد الطالب أسعار الكتب المقررة ويتم توزيها عليهم طبقا لكشوف يوقع عليها الطالب، مشددة على أن الطلاب يسرى عليهم قواعد قانون التعليم بشأن نظم التقييم وضوابط امتحانات النقل والدبلومات الفنية لطلاب المدارس.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن القرار منظم للالتحاق بمدارس الخدمات نظرًا لكثرة أعداد طلبة الشهادة الإعدادية هذا العام.