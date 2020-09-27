شبانة لتليفزيون الخليج 365: عبد الله السعيد يتدخل لمنع انتقال رجب بكار للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة، عن أن عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز ومنتخبنا الوطني تدخل لحل مشكلة رجب بكار مع ناديه، بعد منعه من المشاركة في التدريبات الجماعية علي خلفية دخوله في أزمة مع إدارة بيراميدز وبالتحديد مع ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي، وذلك بعد تلويح رجب بكار بفسخ عقده مع بيراميدز خاصة أن عقده يمنحه هذا الحق، خاصة أن إبعاده عن التدريبات جاء بدون إجراء تحقيقه معه، في الوقت الذي يدخل الأهلي في مفاوضات قوية مع اللاعب تمهيدا لضمه مجانا بداية من الموسم المقبل. وأضاف شبانة . أن عبد الله السعيد تحدث مع إدارة بيراميدز علي ضرورة حل الأزمة وعقد جلسة لإنهاء الخلاف منعا لرحيله مجاناً، وهو الأمر المتوقع حدوثه خلال الساعات المقبلة الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم. لمشاهدة الحلقة كاملة على الرابط التالى: لمشاهدة الحلقة كاملة على الرابط التالى:

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