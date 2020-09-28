شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء قائمتى "نداء مصر" فى غرب الدلتا والصعيد وقائمة "أبناء مصر" بشرق الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدد من القوائم الانتخابية التي تقدمت خلال الفترة الماضية، والتى من المقرر أن يتم البت فيها.

وحصل الخليج 365 على أسماء قائمتى "نداء مصر لقطاع غرب الدلتا وشرق الإسكندرية، ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، فضلاً عن قائمة "أبناء مصر" لقطاع شرق الدلتا.