شكرا لقرائتكم خبر عن 42 مرشحا فى قائمة نداء مصر بغرب الدلتا على رأسها مجدى عبد الظاهر ونزيه الحكيم ومجدى عجمية وأحمد مصطفى حامد.. والقائمة تضم 21 سيد... والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن القوائم الانتخابية التى تقدمت للترشيح فى انتخابات مجلس النواب.

وحصل ”الخليج 365” على أسماء قائمة نداء مصر في غرب الدلتا، والتى ضمت دكتور مجدى عبد الظاهر، ومجدى عجمية، وأحمد مصطفى حامد وشهرته السبيعى، وحامد عبد الرحمن أبو قير، وأحمد علام عيسى، ونزيه الحكيم.

كما تضم القائمة أحمد الغمرى، وشنودة نصر، ومصطفى الحصرى، ومنال فوزى، والدكتورة غاده حسين موسى، وميادة أحمد، وسوزى حيدر، وإنجى عبد الغنى، وبثينة حامد، ومنى عبد الراضى، وإيمان النحوى، وهالة حنا، وياسر عبد العاطى أيوب، ومحمد طه عبد البر، وممدوح السيد بلال، وأحمد المحصى، وهانى خضر، وماهر الحنش، ومحمد مجدى، وأحمد الزهيرى، ورؤوف سعد خليل، ومحمد الخرادلى، وانتصار الجزار، وسحر الأشقر.

وتضم القائمة المبدئية للأسماء في قطاع غرب الدلتا، ضمن قائمة نداء مصر كل، من بثينة عمر مدكور، وإيمان شعلة، ودعاء ابو زيد، ومى بسيونى، ودينا أحمد نعيم، وألفت الحدينى، ونبيله سالم، ودعاء زهران، وعلاء الدين علام، ومبروك سالم، وزينب الأشقر، وأحلام عبد الوهاب.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت عن فتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب، ابتداء من 17 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الجارى، وتضمن الجدول الزمنى دعوة الناخبين للاقتراع، وبداية الكشف الطبى على المرشحين من يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر، على أن يكون تلقى وفحص طلبات الترشح من 17 وحتى 26 سبتمبر، وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء وينتهى العمل باليوم الأخير فى الساعة 2 ظهرا.

وحدد الجدول الزمنى بداية تسجيل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر حتى يتمكنوا من الاقتراع.

كما حدد الجدول الزمنى يوم 7 أكتوبر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر.

وتجرى عملية الاقتراع فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.