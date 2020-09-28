شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تعلن أسماء قائمة أبناء مصر بشرق الدلتا.. تضم 42 مرشحا أساسيا أبرزهم محمد المصرى صائد الدبابات بحرب أكتوبر وال... والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة أبناء مصر المبدئية، فى قطاع شرق الدلتا، وتضم 42 عضوا أساسيا، ومثلهم احتياطي، ومنهم عبد الفتاح محمود عامر، وسامى محمد أبو المعاطى، والعميد محمد مرتضى، وحسن حامد حسن عبدالله، ومصطفى عزت إبراهيم، وثروت مرتضى، وأسامة عسكر.

كما تضم قائمة أبناء مصر فى شرق الدلتا، أبو تامر محمدى، ومحمد المصرى صائد الدبابات فى حرب أكتوبر المجيدة، وحسين قرمد، وشيماء السيد، وهناء منصور، وصفاء ابراهيم عليوة، وهويدا عبدالعزيز طه إبراهيم.

وتضم القائمة ندى محمد السروى، وريم السويدى، ورحاب مرتضى، والدكتوره آمال أبو المعاطى، وزهور تهامى، وسامية جبر، والدكتورة أمانى محمود عبد الوهاب، وحمدى عاشور، ورامى المنير.

كما تضم الأسماء المبدئية لقائمة أبناء مصر في شرق الدلتا كل من وحيد عبدالقادر المتولى، وحنان سعد أبو الغيط، وانتصار على محمد شطا، وأميرة العبد، ونبيل أبو حطب، وفهيم منير، وفرج ابراهيم فرج عبدالله، والسفيرة نعايم النجار، وهويدا على أحمد على، وكارم سعد عبدالرحمن الملكى، وسيف علام ، ومنى أبوالنجا، وفاتن فايز فريد إسكندر، وأحمد نجم، ومنى سالم، وبدوى السيد طه على الجزار، وزينب يوسف أحمد البهادى، وأيمن الحداد، وريهام علاء.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.