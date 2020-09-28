شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: خطاب مرشحة ترامب للمحكمة العليا كأم يجعلها خصما صعبا للديمقراطيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه من خلال ترشيح القاضية إيمي كوني باريت للمحكمة العليا، اتخذ الرئيس دونالد ترامب الخطوة الأولى يوم السبت نحو ترسيخ الأغلبية المحافظة 6-3 في المحكمة العليا، وهو تحول يمكن أن يؤدى إلى تغييرات شاملة في الرعاية الصحية ، وكذلك الإجهاض والتصويت وحقوق حمل السلاح.

ومع ذلك، تعتبر هذه اللحظة أيضًا بمثابة ترسيخ لوجود امرأة على رأس المحكمة العليا، حيث يحاول ترامب معالجة الفجوة التاريخية بين الجنسين.

وقالت الشبكة إن ظهور باريت في حديقة الورود فى البيت الأبيض وحديثها أمام جمهور يشمل أطفالها السبعة - بصفتها مرشحة يمكن أن تصبح أول أم لأطفال في سن المدرسة تعمل في المحكمة العليا - أظهر مدى صعوبة الأمر على الديمقراطيين لتشويه سمعتها كشخصية مخيفة ستنضم إلى الأغلبية المحافظة في المحكمة في التراجع عن حقوق الإجهاض وتجريد الأمريكيين من حماية الرعاية الصحية الخاصة بهم.

وأضافت الشبكة أن ترامب اعتبر إيمى امرأة ذات "ذكاء فائق" و "ولاء لا ينضب للدستور" وقال إنه اختارها لأنها واحدة من "العقول القانونية الأكثر ذكاءً وموهبة في الأمة."

في خطابها الخاص ، قالت "سى إن إن" إن باريت نقلت بمهارة سمات فلسفتها القضائية التي جعلتها محببة للمحافظين. لكنها تطرقت أيضًا إلى عناصر من سيرتها الذاتية بصفتها "أم ، وسائقة مرافقة ، ومخططة حفلات أعياد الميلاد" التي يبدو أنها تهدف إلى جعلها شخصية ذات صلة بالكتلة الانتخابية الرئيسية لنساء الضواحي المستقلات وذوات الميول الجمهورية اللواتي يمكن أن يشعرن بالقلق من آرائها المحافظة حول الإجهاض والرعاية الصحية.

في احتفال صممه البيت الأبيض كنسخة طبق الأصل تقريبًا لحدث 1993 حيث رشح الرئيس بيل كلينتون آنذاك روث بادر جينسبيرج ، تحدثت القاضية البالغة من العمر 48 عامًا بعبارات موقرة عن الأيقونة الليبرالية التي ستحل محلها وأشارت باريت إلى أن جينسبيرج بدأت حياتها المهنية "في وقت لم تكن فيه النساء موضع ترحيب في مهنة المحاماة" ، ومع ذلك "لم تكتف بكسر الأسقف الزجاجية ، بل حطمتهن".