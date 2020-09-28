شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس: بهاء سلطان هو اللى معطل نفسه ومعطلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج نصر محروس انه لم يقم بتعطيل المطرب بهاء سلطان مطلقا مشيرا الى ان بهاء سلطان هو الذى يقم بتعطيل نفسة وتعطيل الشركة مؤكدا على ان المطرب بهاء سلطان يقوم بالغناء في عدد من الإعلانات والافراح ولا احتكار علية ولكنه لا يستطيع تقديم أي البوم الا بعد انتهاء مدة تعاقده مع الشركة.

وتابع محروس خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي ان المطرب بهاء سلطان هو مطرب ممتاز مشيرا الى المطرب بهاء سلطان لم يقوم بتقديم الحقوق المادية للشركة مؤكدا على ان الشركة تعبت كثيرا حتى يظهر ويكبر المطرب بهاء سلطان، حيث ان بهاء سلطان اسمه الحقيقي بهاء فتحي وكان رافض نهائي اسم بهاء سلطان .

وأضاف محروس قائلا انه لم يدخل محكمة مع مطرب في حياته ولكنه دخل المحكمة مع المطرب بهاء سلطان مشيرا الى ان مشكلة بهاء سلطان انه يسمع كثيرا للأخرين مؤكدا على انه تم مخاطبة بهاء سلطان عدة مرات حتى يأتي للشركة وإعادة غناء بعض الأغاني مرة أخرى ولكنه لم يأتي فتم إنذاره عدة مرات ولكنه لم يمتثل، لهذا الأمر مؤكدا على انه هناك تكبر وتعالى من المطرب بهاء سلطان.