شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاس مورا يتقدم لتوتنهام بهدف ضد نيوكاسل فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى توتنهام هوتسبير الشوط الأول من مواجهة ضيفه نيوكاسل يونايتد متقدماً بهدف دون رد، فى المباراة المقامة على ملعب "توتنهام" ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

الهدف سجله البرازيلى لوكاس مورا فى الدقيقة 25 بصناعة من النجم هارى كين، الذى رفع رصيده إلى 5 تمريرات حاسمة هذا الموسم فى البريميرليج.

ويحتل توتنهام المركز الثامن فى جدول ترتيب البريميرليج برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد نيوكاسل يونايتد فى المركز الرابع عشر بنفس رصيد النقاط.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالى: هوجو لوريس في حراسة المرمى، ثم دوهيرتي، داير، سانشيز، دافيز، هويبيرج، وينكس، لو سيلسو، لوكاس، سون، كين.



تشكيل توتنهام

فيما يتمثل تشكيل نيوكاسل يونايتد في الآتى: دارلو في حراسة المرمى ثم مانكويلو، فيرنانديز، لاسيليس، ريتشي، هايدين، شيلفي، هيندريك، الميرون، جويلينتون، ويلسون.



تشكيل نيوكاسل يونايتد

وخاض توتنهام الإنجليزي جولتين فى مسابقة البريميرليج هذا الموسم، ونجح فى الفوز فى مباراة وخسارة الأخرى، ونفس الأمر بالنسبة لنيوكاسل يونايتد منافسه اليوم.