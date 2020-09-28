شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء مرشحى القائمة الوطنية بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.. يوسف الحسينى ومحمود بدر وطارق الخولى وإيهاب الطماوى وسولاف درويش ا... والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسماء مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والتي تجسد التنوع والتوافق والتمثيل القوى للشباب والمرأة وكل طوائف المجتمع، وكان من ضمن أبرز أسماء المرشحين كل من: الإعلامى يوسف الحسينى، ومحمود بدر، وطارق الخولى، وإيهاب الطماوى.

وإليكم الأسماء الكاملة للقائمة:

محمد ماهر

ايهاب الطماوى

يوسف الحسينى

ايهاب العمده

الدكتور محمد سليم

احمد سمير صالح

د. صفى الدين خربوش

د. ايمن محسب

كمال عامر

محمد تيسير مطر

أحمد زيدان

أحمد فتحى

محمود بدر

شادية خضير الجمل

سهام مصطفى كمال

سهير عبدالحميد

نورا على عبدالسميع

رشا المغربى

نى نتر أوزوريس الغزاوى

سحر البزار

عبير نصار

سميره الجزار

مى جبر

أميرة صابر

مرثا محروس

جيهان البيومى

عاطف ناصر

أحمد بدوى

مدحت الكمار

حسن عمر حسنين

د/عبدالله احمد عبدالله

الدكتور /محمد الفيومى

محمد عبدالعزيز

دعاء سليمان

سولاف درويش

أميرة العادلى

د / إيرين سعيد

سامر التلاوى

فخرى طايل

أحمد الخشن

وفيق عزت

احمد بهاء شلبى

هناء سرور

د/ حنان حسنى يشار

شرين عبدالعزيز

غادة كمال قنديل

سلمى مراد

شرين رضا

مها شعبان

عبدالهادى القصبى

محمد زايد

محمد كمال مرعى

على عز

طلعت عبدالقوى

صقر عبدالفتاح صقر

احمد يحى الجحش

عبدالمنعم امام

عزه أحمد حسين أحمد حسين

سحر العشرى

مرفت الكسان مطر اسعد

ليلى ابو اسماعيل

دعاء عريبى

امال عبدالحميد

يسرى المغازى

محمد المرشدى

اللواء/هشام الحصرى

طارق الخولى

السيد سمير

فوزى فتى

اللواء /احمد العوضى

عمرو يونس

فريدى البياضى

ايناس عبد الحليم

نسرين صلاح عمر

ولاء عبد الفتاح

د/شيماء محمود نبيه

ميرفت

غادة عجمى

ضحى عاصى

عبد الحميد دمرداش

السعيد عماره

عمرو درويش

محمد فوزى الرفاعى

د.منى عبدالعاطى احمد

جميانة لويس

هاله ابوالسعد

هدى الطنبارى

هيام محمد الطباخ

حامد ماهر

أمجد نافع

ايهاب مرسى بدوى مرسى

هبه شفيق

أحمد حلمى

أحمد الجزار

محمود مسلم

د. داليا ابو المجد

هبة العوضي

أحمد تيسير مطر

محمد طارق على

مها فتحى

السيد أبو باشا

رحاب الجمل

بوسى ربيع

منى مكمل

مايسة همام محمود خليف

أمل فوزى

ايمان مقبل

اسماء محمود عبدالعزيز

ثريا وحيد

أمل الجزار

رحاب عبدالله

جيهان

نجلاء البيومى

عبدالله ناصر

هبه سيد خاطر

محمود الكمار

بكر كمال حسنين

احمد حسنى

ماجد الفيومى

سلمان إسماعيل

شيماء احمد محمد

هبة أسامة

سحر حسين درويش

مادلين سمير صدقى فام

الدكتورة أغابى جورجى

رفعت زهران

داليا العدوى

محمد محمود الخشن

حاتم عزت

رشا حامد

امانى احمد خلف

ا.د/هيام مصطفى سالم

هند القشاش

منةالله أحمد حشمت

ليلى خالد

راويه الصباحى

منال ابوسالم

مدحت ابوحسين

رنا محمد مرعى

سمير

خالد العرابى

ادهم عبدالفتاح صقر

محمد يحيى الجحشى

أمجد ناجى

هبه الله جمال

نهى البيطار

سهيلة العشرى

حنان أمير عزيز يوسف عقداوى

فاطمة عريبى

أحمد المغازى

محمود المرشدى

اسماء الغريب

محمد بهنسى

رحاب سمير

أية فوزي فتى

ايهاب العوضي

هلا محمد عباده

نادر عدلى

جيلان الطنبارى

نور أدم

كاميليا حمدى

د. لمياء نبيه

مريم

هويدا على

رباب الدواس

عبير بباوى

عمرو احمدهشام دمرداش احمد

كمال عماره

رشا خطاب

احمد زغلول

هبه عبدالحميد

رينية موريس ميخائيل

ماجده عمر فرحات

نورا حسام خليفه

هدى عمار

وانطلقت اليوم الأحد، مارثون تسجيل بيانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، والذى يستمر حتى 10 أكتوبر المقبل، ليتسنى لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد .

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.