شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة CIB الدولية للاسكواش بمواجهة قوية لنور الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأثنين، منافسات بطولة CIB، الدولية للاسكواش، والتى تنظمها أندية وادى دجلة فى مدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 28 سبتمبر الجارى حتى 3 أكتوبر المقبل، حيث تضم البطولة أفضل 16 لاعبا ولاعبة للاسكواش "أفضل 8 رجال وأفضل 8 سيدات" في التصنيف العالمي، ويشارك فى البطولة العديد من الأبطال المصريين البارزين وأبرزهم ثلاثى وادى دجلة نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا، وعلي فرج المصنف الثاني على مستوى العالم، بالإضافة إلى كريم عبد الجواد المصنف الثالث، ونور الشربينى المصنفة الثانية ولاعبة سبورتنج وهانيا الحمامى المصنفة السابعة، كما يشارك أيضاً طارق مؤمن المصنف الرابع عالمياً وبطل العالم فى آخر نسخة ومروان الشوربجى المصنف السابع للرجال.

وتقام البطولة بنظام المجموعات حيث تقسم منافسات السيدات إلى مجموعتين فى كل واحدة 4 لاعبات وكذلك منافسات الرجال، وتقام اليوم اليوم 6 مباريات جاءت كالتالى:

ـ نور الشربينى تواجه النيوزلاندية جويل كينج فى تمام الساعة السادسة

ـ على فرج يواجه الألمانى سايمون روزنر فى تمام الساعة السابعة إلا ربع

ـ نوران جوهر تواجه الانجليزية سارة جان بيرى فى تمام الساعة السابعة والنصف

ـ كريم عبد الجواد يواجه البيروفى دييجو إلياس فى تمام الساعة الثامنة والربع

ـ نور الطيب تواجه الأمريكية أماندا صبحى فى تمام الساعة التاسعة

ـ طارق مؤمن يواجه الويلزى جويل مكين فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع

تتمثل أهمية تلك البطولة لكونها إحدى البطولات البلاتينية طبًقا لتصنيف الاتحاد الدولى، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 372 ألف دولار لتقسم بالتساوى بين الرجال والسيدات، كما يشارك فيها ثمانية من أفضل اللاعبين على مستوى التصنيف العالمى للرجال وثمانية لاعبات فى تصنيف السيدات.