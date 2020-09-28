شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختصر مشوار الـ 3 ساعات فى 40 دقيقة.. تطوير شبكة مترو الأنفاق وإنشاء خطوط جديدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.. ومحطات عالمية ... والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الدولة على تحسين حياة المواطنين في كل القطاعات، ومن أهم تلك القطاعات قطاع النقل، حيث تعمل الدولة جاهدة على النهوض بكافة مرافق قطاع النقل وخدمة أهداف التنمية والإسهام فى التيسير على المواطنين، ويُعد مرفق مترو الأنفاق شريان حيوى مهم ينقل ملايين الركاب يومياً، وهناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على استكمال كافة مراحل المترو والارتقاء بالخدمات التى يقدمها.

وترتكز توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق على الاستمرار فى أعمال التنفيذ والتطوير لمترو الأنفاق، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.

وتحرص الدولة على تطوير شبكة مترو الأنفاق، وأعلنت القيادة السياسية من قبل أن بيع الوهم وانهيار المرافق أمر غير مقبول، وتسعى الدولة في هذا الصدد إلى توفير خدمات نقل تليق بالمواطنين عبر رفع كفاءة العربات والجرارات والقضبان وكا ما يتعلق بمنظومة مترو الأنفاق.

فمترو الأنفاق سيربط جميع أحياء القاهرة ليستطيع المواطن الانتقال من أكتوبر إلى التجمع الخامس، مستقبلا، فشبكة المترو ستختزل المشوار الذي يستغرق 3 ساعات في 45 دقيقة فقط، فالمواطن لن يكون مضطرا إلى قيادة سيارته الخاصة.

وكان آخر مراحل افتتاحات مترو الأنفاق ما افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أغسطس الماضى، بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون–عدلى منصور)، كما بدأت وزارة النقل فى تشغيل الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور، وافتتحت الهيئة القومية للأنفاق المشروع برصف الشوارع والطرق وإعادة الشىء لأصله والتى تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات.