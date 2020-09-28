شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق محاكمة منار سامى فتاة التيك توك بتهمة خيانة الأمانة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الإدارة العامة للآداب، ألقت القبض على "منار" فتاة التيك توك لإذاعتها محتوى إباحى على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ممارسة التحريض على الفسق والفجور.
وكشفت التحريات عن تصوير المتهمة نفسها بشكل خادش للحياء، وإذاعته على مواقع التواصل الاجتماعيى بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.
جاء ذلك فى إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة فى استهداف كل من يذيع أو ينشر فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعى ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.
وتسببت بعض شركات تسويق مواقع التواصل الاجتماعى فى استقطاب عدد كبير من الفتيات خلال الآونة الأخيرة لتصوير أنفسهن وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسبة المشاهدة والحصول على مبالغ مالية، وأن بعض الفتيات يسقطنا فى مستنقع الرذيلة وممارسة البغاء بسبب ذلك.
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