شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق محاكمة منار سامى فتاة التيك توك بتهمة خيانة الأمانة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد محكمة جنح كفر شكر، بالقليوبية اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة منار سامى فتاة التيك توك فى قضية جديدة متهمة فيها بخيانة الأمانة، فى مبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية وبين موكل المحامى مينا ناجى، وجاء فى البلاغ الذى حرره المستشار مينا ناجى، الممثل القانونى لـ"أحمد.ك" المدعى، وحمل رقم 4209 لسنة 2020، أن منار سامى حررت إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه لـ"أحمد.ك"، نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ فى الموعد المحدد له، وماطلته في السداد، مما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.

وكانت الإدارة العامة للآداب، ألقت القبض على "منار" فتاة التيك توك لإذاعتها محتوى إباحى على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ممارسة التحريض على الفسق والفجور.

وكشفت التحريات عن تصوير المتهمة نفسها بشكل خادش للحياء، وإذاعته على مواقع التواصل الاجتماعيى بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.

جاء ذلك فى إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة فى استهداف كل من يذيع أو ينشر فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعى ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.

وتسببت بعض شركات تسويق مواقع التواصل الاجتماعى فى استقطاب عدد كبير من الفتيات خلال الآونة الأخيرة لتصوير أنفسهن وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسبة المشاهدة والحصول على مبالغ مالية، وأن بعض الفتيات يسقطنا فى مستنقع الرذيلة وممارسة البغاء بسبب ذلك.