شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول رحلتين من أوكرانيا وفرنسا لمطار مرسى علم الدولى.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر بمطار مرسى علم الدولى، أن فنادق مدينة مرسى علم تستعد يوم السبت المقبل، لاستقبال أول رحلتين بعد جائحة كورونا من أوكرانيا وفرنسا، وأضاف المصدر، أن رحلات الطيران الأوكرانى كانت تصل بشكل منتظم لمطار الغردقة، مؤكدا أنه عقب جائحة كورونا ستصل لمرسى علم أولى الرحلات الأوكرانية والفرنسية يوم السبت المقبل.

وتابع المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه كذلك من المتوقع وصول رحلة طيران بولندية لمرسى علم وسط الأسبوع المقبل وتحديدا يوم الثلاثاء الموافق 6 من أكتوبر.

وكذلك تنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة تأكيد وصول الطيران التشيكى لمرسى علم بعد غياب دام لقرابة 6 شهور تقريبا، مؤكدا أن هناك تأكيدات بأن يكون الموسم مبشرًا.

فى سياق متصل، كان استقبل مطار شرم الشيخ الدولى الأحد، أولى رحلات شركة آير مولدوفا air moldova، القادمة من كيشيناو عاصمة مولدوفا وعلى متنها 138 راكباً، وكان في استقبالهم الطيار خالد عبد السلام مدير مطار شرم الشيخ، ومن المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلتين أسبوعياً إلى شرم الشيخ خلال الفترة القادمة.

كما استقبل مطار الغردقة الدولى رحلةً شركة إنتر آير (Enter Air) القادمة من العاصمة البولندية وارسو، وعلى متنها 165 راكباً للاحتفال باليوم العالمى للسياحة، وذلك بعد استئناف الشركة جدول رحلاتها إلى الغردقة بعد توقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا، وكان في استقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير المطار وممثلين عن مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، حيث تم توزيع النشرات السياحية عن مقاصد مصر السياحية المختلفة، مقدمة فى حقائب صغيرة تحمل اسم مصر.