شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الإثنين 28 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مباراة ليفربول ضد أرسنال في قمة الدوري الانجليزي الممتاز.مواعيد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز اليوم
فولهام ضد استون فيلا السابعة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD1
ليفربول ضد أرسنال 9 مساء على قناة beIN SPORT FR HD1مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
بولونيا ضد بارما الساعة التاسعة الاربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD4مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
سموحه ضد حرس الحدود الساعة 3 عصرا
طلائع الجيش ضد الاسماعيلي الساعة 5 ونصف عصرا
الانتاج الحربي ضد وادي دجلة الساعة 5 ونصف عصرا
أسوان ضد المصري الساعة 8 مساء
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.