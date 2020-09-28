شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء مرشحى القطاعات الأربعة بالقائمة الوطنية.. أشرف رشاد وعلاء عابد ومصطفى بكرى وسليمان وهدان وأسامة العبد ويوسف الحسينى و... والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسماء مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر بالقطاعات الأربعة: (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا - قطاع شرق الدلتا وجنوب الزقازيق - قطاع غرب الدلتا وشرق الإسكندرية - قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وجنوب الجيزة).

وجاءت أسماء المرشحين بالقطاعات الأربعة بمثابة مظلة واسعة لتمثيل جميع الأصوات والآراء، وأظهرت تمثيلاً قويًا للشباب والمرأة وكل طوائف المجتمع، كما أظهرت تمثيلاً سياسيًا يجمع مختلف طوائف العمل الحزبى، وكان من ضمن أبرز أسماء المرشحين: أشرف رشاد وعلاء عابد ومصطفى بكرى وسليمان وهدان وأسامة العبد ويوسف الحسينى ومحمود بدر وطارق الخولى وفريدة الشوباشى.

** وإليكم الأسماء للمرشحين بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا:

محمد ماهر

ايهاب الطماوى

يوسف الحسينى

ايهاب العمده

الدكتور محمد سليم

احمد سمير صالح

د. صفى الدين خربوش

د. ايمن محسب

كمال عامر

محمد تيسير مطر

أحمد زيدان

أحمد فتحى

محمود بدر

شادية خضير الجمل

سهام مصطفى كمال

سهير عبدالحميد

نورا على عبدالسميع

رشا المغربى

نى نتر أوزوريس الغزاوى

سحر البزار

عبير نصار

سميره الجزار

مى جبر

أميرة صابر

مرثا محروس

جيهان البيومى

عاطف ناصر

أحمد بدوى

مدحت الكمار

حسن عمر حسنين

د/عبدالله احمد عبدالله

الدكتور /محمد الفيومى

محمد عبدالعزيز

دعاء سليمان

سولاف درويش

أميرة العادلى

د / إيرين سعيد

سامر التلاوى

فخرى طايل

أحمد الخشن

وفيق عزت

احمد بهاء شلبى

هناء سرور

د/ حنان حسنى يشار

شرين عبدالعزيز

غادة كمال قنديل

سلمى مراد

شرين رضا

مها شعبان

عبدالهادى القصبى

محمد زايد

محمد كمال مرعى

على عز

طلعت عبدالقوى

صقر عبدالفتاح صقر

احمد يحى الجحش

عبدالمنعم امام

عزه أحمد حسين أحمد حسين

سحر العشرى

مرفت الكسان مطر اسعد

ليلى ابو اسماعيل

دعاء عريبى

امال عبدالحميد

يسرى المغازى

محمد المرشدى

اللواء/هشام الحصرى

طارق الخولى

السيد سمير

فوزى فتى

اللواء /احمد العوضى

عمرو يونس

فريدى البياضى

ايناس عبد الحليم

نسرين صلاح عمر

ولاء عبد الفتاح

د/شيماء محمود نبيه

ميرفت

غادة عجمى

ضحى عاصى

عبد الحميد دمرداش

السعيد عماره

عمرو درويش

محمد فوزى الرفاعى

د.منى عبدالعاطى احمد

جميانة لويس

هاله ابوالسعد

هدى الطنبارى

هيام محمد الطباخ

حامد ماهر

أمجد نافع

ايهاب مرسى بدوى مرسى

هبه شفيق

أحمد حلمى

أحمد الجزار

محمود مسلم

د. داليا ابو المجد

هبة العوضي

أحمد تيسير مطر

محمد طارق على

مها فتحى

السيد أبو باشا

رحاب الجمل

بوسى ربيع

منى مكمل

مايسة همام محمود خليف

أمل فوزى

ايمان مقبل

اسماء محمود عبدالعزيز

ثريا وحيد

أمل الجزار

رحاب عبدالله

جيهان

نجلاء البيومى

عبدالله ناصر

هبه سيد خاطر

محمود الكمار

بكر كمال حسنين

احمد حسنى

ماجد الفيومى

سلمان إسماعيل

شيماء احمد محمد

هبة أسامة

سحر حسين درويش

مادلين سمير صدقى فام

الدكتورة أغابى جورجى

رفعت زهران

داليا العدوى

محمد محمود الخشن

حاتم عزت

رشا حامد

امانى احمد خلف

ا.د/هيام مصطفى سالم

هند القشاش

منةالله أحمد حشمت

ليلى خالد

راويه الصباحى

منال ابوسالم

مدحت ابوحسين

رنا محمد مرعى

سمير

خالد العرابى

ادهم عبدالفتاح صقر

محمد يحيى الجحشى

أمجد ناجى

هبه الله جمال

نهى البيطار

سهيلة العشرى

حنان أمير عزيز يوسف عقداوى

فاطمة عريبى

أحمد المغازى

محمود المرشدى

اسماء الغريب

محمد بهنسى

رحاب سمير

أية فوزي فتى

ايهاب العوضي

هلا محمد عباده

نادر عدلى

جيلان الطنبارى

نور أدم

كاميليا حمدى

د. لمياء نبيه

مريم

هويدا على

رباب الدواس

عبير بباوى

عمرو احمدهشام دمرداش احمد

كمال عماره

رشا خطاب

احمد زغلول

هبه عبدالحميد

رينية موريس ميخائيل

ماجده عمر فرحات

نورا حسام خليفه

هدى عمار

** وإليكم الأسماء للمرشحين بقطاع الجيزة والصعيد:

1. علاء السعيد إبراهيم عابد

2. عبدالوهاب أحمد حسن خليل

3. أحمد سعدالدين محمد عبدالرحيم

4. كريم عبدالكريم إبراهيم درويش

5. سعد سليم محمد حسين الجمال

6. إيهاب منصور بسطاوى منصور

7. محمد صلاح صالح أبوهميلة

8. أيمن أحمد حسين أبوالعلا

9. نافع عبدالهادى مرسى أبو أحمد

10. محمد مصطفى بكرى محمد

11. نرمين أحمد فتحى عبدالمجيد بدراوى

12. ماهيتاب محمد عبدالهادى حسنين

13. صبورة محمد السيد صالح

14. سمر السيد على عطية سالم

15. مايسة أحمد عطوة عبدالحميد

16. هند محمد سامى محمد رشاد عبدالمجيد

17. فريدة أحمد طاهر

18. ألفت على كامل عبدالفتاح عبدالمجيد

19. ابتهاج أسامة أحمد الطوخى

20. أمل سلامة أحمد محمد

21. غادة محمود على أحمد

22. نشوى حامد عبدالحليم إسماعيل الشريف

23. أميرة بهاء الدين بدر أبوشقة

24. عماد سعد أحمد السيد حمودة

25. يوسف أحمد على الصاوى

26. أيمن شكرى هنرى شرموخ

27. محمد جمال عبدالقادر

28. رفعت أحمد سعيد درويش

29. مرفت عبدالعظيم إبراهيم خليفة

30. ياسمين أحمد حسن أبوطالب

31. حنان محمد عبدالمنعم محمدعلى

32. منة الله سيد عبدالتواب عبدالحميد

33. عبدالله على عبدالله محمد

34. على على محمد بدر

35. طاهر حسين مجدى عبده حسين الأزهرى

36. حمدى سعد عمر سليمان

37. عبير جمال محمد على

38. منى عبدالله عبدالغنى أحمد

39. ميرفت ميشيل نصيف حنين

40. سهام بشاى عبده حنين

41. محمد على عبدالحميد عبدالجواد

42. إبراهيم مصرى أحمد محمد

43. محمد عزت محمد أحمد القاضى

44. ناصر شعبان كامل محمود

45. أحمد رمزى ناجى عبدالرحيم

46. إيهاب عادل رمزى حنا

47. هانم حسن ابوالوفا ابراهيم

48.أميرة سعد محمد عبدالله

49. أمنية محمود رجب حسين

50.. رشا سعيد صبحى محمد سليمان

51. مها رزق عبدالناصر الطرهونى

52منال سيد أحمد نصر

53. مريم عزت عزيز جرجس

54. فاطمه أحمد محسن مبارك

55. محمد الباشا عيد أحمد محمود

56. ياسر عمر محمد عمر

57. علاء الدين عصام عبدالفتاح عطية

58. أحمد مصطفى احمد محمد خليل

59. يحى محمد احمد ابوزيد كدوانى

60. وسيم فخرى تاوضروس داود

61. سناء أحمد محمد جمال الدين

62. نجلاء محمود احمد محمد

63. مريم عبدالملك القمص مينا عبدالملك

64. نشوى محمد محمد رائف

65. صفاء جابر ثابت سيد

66. تامر عبدالقادر أحمد عبدالقادر

67. ابتسام ابراهيم ابورحاب محمد

68. أحمد السيد عبدالعال احمد

69. أحمد محمد نشأت منصور يوسف

70. طارق محمد عبدالحميد رضوان

71. سامى فتحى فهمى سوس

72. إلهامى محمدفاروق رياض خليل البارودى

73. محمود عبدالعزيز عبدالجواد خليل الضبع

74. شعبان لطفى محمد عبدالغنى

75. عبله محمد عمر الهوارى

76. ألفت مصطفى عبدالعال محمد

77. نانسى نعيم مهنى بطرس

78. مى محمود ابراهيم احمد

79. رقية عبدالعزيز محمد عبدالمنعم

80. غاده محمود على احمد عيسى

81. أشرف رشاد عبدالحميد احمد

82. عبدالنبى محمد عبدالنبى السمان

83. محمدابوالطيب احمد فخرى احمدقنديل

84. معتز محمد محمود على حسن

85. محمد أحمد مصطفى عبدالرحمن

86. سحر صدقى عبدالعظيم محمد

87. رحاب عبدالرحيم اسماعيل السيد

88. نجلاء باخوم رياض غبريال

89. سناء حسان طايع على

90. محمد خليل ابوالمجد أحمد العمارى

91. أحمد يوسف أحمد أدريس

92. أمانى اميل جرس ميخائيل

93. زينب محمد بغدادى احمد

94. حسن سيد خليل محمد

95. على عبدالعال سيد احمد

96. ريهام عبدالنبى السيد ابراهيم

97. نيفين حمدى محمد عبدالله

98. حسام الدين صالح محمود عوض الله

99. سيد قاسم محمد شرقاوى

100. ايلاريا سمير حارص عجايبى

** وإليكم الأسماء للمرشحين بقطاع غرب الدلتا وشرق الإسكندرية:

أشرف رشاد عثمان

سامح السايح

سعداوى راغب

أحمد السجينى

وجيه ظريف

خالد احمد محمد شلبى

طارق السيد

احمد مهنى

محمد إسماعيل

سحر طلعت

رانيه الجزايرلى

شيرين عيسى

راوية مختار

هبه سامى حبيب

سوسن حسنى حافظ

الدكتورة اّيات الحداد

منى عمر

يحيى عيسوى داود

محمود سعد

محمد عبدالله

عمرو حسين هندى

حسام الصيرفى

محمد عباده

محمد الحوفى

عبدالباسط الشرقاوى

د. خالد بدوى

محمود عصام موسى

سوزان

دكتورة/ نيفين الكاتب

أمل زكريا قطب عبدالوهاب ابوشارب

ساره النحاس

جمان هشام محمد أحمد عمارة

رشا فايز شعبان كامل

سحر القاضى

رحاب عبد الغنى رمضان

روان لاشين

نجوى خلف

حسن أبو قديرة

سحر عيد

فتحيه السنوسى

اللواء / احمد أبو عقيل

كامل المزين

محمد عثمان

رامى فيكتور كامل

كريم نعمان

ابراهيم هاشم

محمد البرقى

لبني خليفة

آمال المصرى

أسماء احمد

دينا ابو العلا

صفاء السيد

صفاء عبد الجواد زيدان

منى وجدى عياد

أسماء عبدالله

ياسمين الجوهرى

رانيا جمعه

وجيه داود

محمد سعد

يحيى زكريا

مروة السعداوى عفيفى شهاب

وليد الصيرفى

عطية محمد عبدالسلام الحوفى

شريف الشرقاوى

دكتورة/ اسلام جادو

شريف موسى

منال عشم الله

شيرين الكاتب

سهام مصطفى محمد القاضى

شاديه البلطى

دارين جمال على عماره

أمانى فايز شعبان كامل

انتصار الديب

ريهام مرسى

بسمة عابدين

سحر النبوى

عماد ابوقديرة

ايمان عيد

مى مدثر

** وإليكم الأسماء للمرشحين بقطاع شرق الدلتا:

خالد عبدالعظيم عبدالمولى

على أبو أحمد

أحمد البنا

د . محمد أبو هاشم

أحمد مقلد

دكتور نادر مصطفى

هانى اباظه

عبدالله لاشين

عاطف المغاورى

سليمان وهدان

هند حازم

مروه رفعت بيومى

سكينه سلامة

سهير القاضى

هويده غانم

هادية حسنى

مى رشدي

هناء أنيس

د/ حنان عمار

إيمان الألفى

المهندس محمد الحصى

أسامه العبد

العساس

هناء فاروق

رحاب موسى

إيفلين متى

دكتور / محمود حسين

د/أمل عصفور

سيد عبد الحميد الكرماوى

عفاف زهران

سامى هاشم

احمد عثمان

رضوى جعفر

أمال رزق الله

رحمى بكير

ابراهيم ابو شعيرة

الشيخ جازى سيد

ساميه توفيق

سيد عوض

بنت البادية

محمد متولى عمر

هدى سامى

خالد البنا

ساره رفعت

هبه بهنساوى

ايهاب مصطفى احمد صديق

خالد اباظه

علاء الدين لاشين

مصطفى كامل

أميرة محمود رأفت

عبير عبد العزيز المتولى

كريمة مرسى

رجاء عبدالسلام

اسماء عبدالمنعم

ساره جمال بدران

ايمان احمد على

آية مدنى

منه الله رشدى

سيمون أشرف

عبير فايد عيطه

آية الألفى

محمود محمد الحصى

محمد الشحات

مالك محمد عدلى عبدالهادى

مها محمود البلتاجى

رانا عاشور

دينا رضا

محمد الفرماوى

منى حموده

احمد جادالمولى

سعاد أبو خيان

محمد سامى

اسلام رمضان عبدالتواب

اسماء ابراهيم

منال رزق الله

عبدالكريم عبدربه عبدالرحمن محمد بكير

هانى ثابت

أبو سعد

زينب شهاب

محمود امين

وانطلقت اليوم الأحد، مارثون تسجيل بيانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، والذى يستمر حتى 10 أكتوبر المقبل، ليتسنى لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد .

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.