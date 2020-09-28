شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية استخراج شهادة بيانات للسائقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستلزم استخراج شهادة البيانات للمركبات، مجموعة من الأوراق والمعايير المطلوبة لرخصة القيادة، ويجب أن يلتزم بها السائق لكى يتم الحصول عليها، ومنها:

- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل

- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها

- نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية والإطلاع على الأصل

- رخصة القيادة أو بدل فاقد لها

ويجرى تقديم الخدمات للجماهير بسهولة ويسر داخل الوحدات، مع مراعاة تخصيص أماكن لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتيسيراً على المواطنين تم افتتاح العديد من الوحدات خلال الفترة الماضية، بالإضافة لادخال نظام "الكيو سيستم" المرقم، حيث يتم استقبال الجماهير من خلال وحدات الاستعلامات بكل طابق ويقوم المواطن بسحب رقم إلكترونى يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتضم المبانى الجديدة شبابيك لنيابات المرور المختصة فى ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة، مع تجهيز المبانى بصالات كبيرة بكل طابق لاستقبال المواطنين تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية، وكذلك كافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمبانى، المراقبة بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.