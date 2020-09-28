شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 18 سيدة في صدارة قائمة "تحالف المستقلين" لدائرة القاهرة وجنوب ووسط والدلتا.. نرمين الغمراوى وكوثر الخواجة ونوره صدقى ... والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على قائمة "تحالف المستقلين" لدائرة القاهرة وجنوب ووسط والدلتا، التي ستخوض الانتخابات في مواجهة "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم القوائم التي ستخوض انتخابات مجلس النواب.

وكان لافتاً في قائمة "تحالف المستقلين" أن أول 18 أسم في القائمة من السيدات، وجاءت نرمين الغمراوى ونيفين جميل وأميرة محمود على رأس القائمة.

وضمت القائمة كلاً من:

نرمين ناجى محمد ابراهيم الغمراوى

نيفين جميل شفيق واصف

اميره محمود عبدالقادر موسى

مرسا رسمى سلامه مصلوح

نوره صدقى رمزى سلام

منال علام على عبدالعال

وسام عادل حسن احمد

كوثر على محمد على

نينيت سامى فهمى مسيحه يوسف

ساميه مصطفى محمد العزب

فاتن عبدالعظيم عبدالرحمن

سماح مكرم كامل بهنان

شادية محمود حلمى صادق

منال محروس محمود اسماعيل

منى طه احمد عامر محمود

صابرين محمد عبدالرحمن الجارحى

سعاد محمد عمرالفاروق محمد فتحى محمد

مرفت عطيفى محمد عبدالجواد

تامر محمود عطيه حسن

سمير صبرى سعدالدين ابوالعنين

ايهاب وصفى امين واصف

وليد عزت مدبولى محمد

ايليا شهدى ايليا بولس

القس بولا بالميلاد مدحت فؤاد رياض سوريال

محمد سعيد محمد ابراهيم

محمد عبدالعظيم عبدالرحمن

نبيل يحى هاشم عبدالرحمن

تامر محمد محمود بسيونى

طارق سعيد سعيد محمد

مجدى السيد عبدالعزيز السيد سمره

طارق عبد الوهاب احمد محمد

ساميه فتوح عطا السيدحسب الله

سماح طه محمد سرور

داليا سيد العربى خضرى السيد خليل

ابتسام بدوى يوسف عزت ابوشنب

الفت عبدالرؤف عبدالوهاب سعيد

اسامه جرجس ميخائيل وهبه

محمد نظمى احمد اسماعيل

سامح محمد احمد السباعى

محمود السيد حسبو ابراهيم

محمد سمير عباس حسانين

منير السيد محمد منير شبل محمد والى

هانى صبحى كامل سعد

مجدى محمدفكرى السيد محمد دياب

محمد عبدالمنعم محمد الحفنى

عبدالمجيد زكريا عبدالمجيد طاحون

نسمه محمد محمد الصديق محمد

شيماء حمدى محمد الحماقى جاد

سوزان جريس الياس شنودة

سناء عز الدين مصطفى السيد

هناء محمد على صالح

ثناء السيد احمد عقل

سلوى فوزى محمد عبدالجواد

منال محمد احمد سلام

سارة السيد الشربينى فرج

مجدى منير ابراهيم احمد بالى

عبدالحكيم محمد عبدالحكيم شلبى

محمد عبدالعظيم احمد محمد الشيخ

عبدالغنى مسعد عبدالحميد الخن

عصام محمد ابراهيم حسن على المعايرجى

هشام محمد البدرى خلف

مرقص عاطف نجيب داود

عبدربه عبدالفتاح عبدربه بدر

محمد عزت صالح زهران

نجلاء محسن عبدالرحيم مندور

ساميه صابر فهيم عفيفى

ايمان فتحى عبدالهادى الشيخ سالم

ريم محمد شوقى أحمد شبل مرعى

ايهاب السيد عبده السيد الشامى

محمد جمعه عطاالله الشربينى

محى الدين عبدالحليم احمد الزهيرى

كيرلس نبيل القمص بطرس بانوب

هارون عبدالله عثمان حسن المسلمى

عاطف خليل احمد سليمان

هانىء عبدالله عبدالعزيز زوبع

عبدالمحسن شعبان عبدالمحسن خلف

عمر عبدالمعبود متولى حسين

عمرو ابراهيم عبدالعظيم سالم

هناء عبدالحميد عبدالسلام راجح

حياة سيد عبدالمجيد موسى

علا ابراهيم محمد حامد

ناديه السيد حسونه البخ

دعاء محمد ابوالنور محمود احمد الخولى

آمال محمود محمد عامر

منى فايز فرح دقيش

امال ابواليزيد حسين يوسف

واثق سعد محمد الشيخ

مصطفى عبدالمنعم السيد عمران اللواتى

محمود محمود مبروك احمد

احمد مصطفى محمد الجعبرى

حسام طلعت احمد احمد جمعه

عمرو شعبان محمد راره

علا نصرالدين محمد ابوكيله

عزه عبدالسلام عبداللطيف الاحول

نهى عبدالفتاح محمد السيد

مروه جمال عبيد عباس

ماجده ابوشعيشع السيد ابوشعيشع

رقيه عبدالمنعم السيد عزت

احمد عبدالواحد مصيلحى السيد

صالح محمد صالح السيد خليفه.

وجاء الإعلان عن القوائم الجديدة إيذاناً ببداية منافسة قوية وشرسة على مقاعد القائمة في القطاعات المذكورة، حيث تنبئ الأسماء بأن الحياة السياسية والنيابية ستشهد منافسة انتخابية كبيرة، على عكس ما يتم إشاعته بأن مقاعد القائمة محسومة.

وجاءت قائمة نداء مصر، وتضم الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، والدكتورة وفاء عكة أمين ائتلاف وحزب نداء مصر، وعدد من الشخصيات، التي تشير إلى أن المنافسة في قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد ستكون قوية، وأن النتيجة ستظل حتى النهاية غير محسومة، إلا بأصوات الناخبين، والذين سيختاروا من ينتخبونه في الانتخابات المقبلة.

وحسب القوائم المعلنة، فهى بداية لاثراء الانتخابات، وخلق مجال كبير في المنافسة الشريفة، التي تعتمد على الضوابط الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي وضعت جدول زمنى محدد التوقيتات، والذى ينطبق شروطه على كافة المرشحين سواء في القوائم أو الفردى.

ويزيد من حدة المنافسة دفع كل قائمة بأسماء سياسية قوية، فى محاولة لجذب أكبر عدد من الأصوات لصالحها.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.