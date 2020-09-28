شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الأرمينية" تؤكد استمرار القتال مع أذربيجان طوال الليل وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع الأرمينية، فى بيان لها الاثنين، إن القتال مع القوات الأذربيجانية استمر طوال الليل واستؤنف في الصباح.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع فى أذربيجان إن قوات أرمينية تطلق النار على بلدة ترتر في أذربيجان.

وتشهد المنطقة الواقعة في جنوب القوقاز تصعيدا عسكريا كبيرا على إثر تبادل يريفان وباكو انتهاك اتفاقيات وقف اطلاق النار بين الجانبين، وقيام القوات العسكرية بقصف الطرف الآخر مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية بالأرواح.

وأعلنت باكو، الأحد، عن قيام القوات الأرمنية بقصف مواقع الجيش الأذري، فيما اتهمت يريفان باكو بشن هجوم باتجاه قره باغ، وقصف بلدات فيه، بما فيها مدينة ستيباناكيرت عاصمة "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها.