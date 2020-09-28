شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات مثيرة تنتظر فايلر مع الأهلى قبل زلزال الأول من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت إدارة النادى الأهلى الخميس المقبل موعداً نهائياً لإعلان موقفها من رينيه فايلر، وذلك بعد استيضاح كل الأمور وفى ضوء بنود التعاقد مع المدير الفني، كما أكدت الإدارة أن كل ما يترد فى وسائل الإعلام عن ترشيحات بديلة لخلافة فايلر كلام عار تماماً من الصحة ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر، خاصة أن قرار الإدارة بخصوص المدير الفنى الحالى سوف يتحدد فى الموعد المشار إليه وبما يخدم مصلحة النادى ويحافظ على مسيرة الفريق محلياً وأفريقياً.

ونستعرض في السطور التالية السيناريوهات التي تنتظر الاهلى وفايلر قبل القرار النهائي في الخميس الأول من أكتوبر المقبل..

*السيناريو الأول.. تفعيل العقد الجديد واستكمال الرحلة بين فايلر والأهلى

يبقى السيناريو الذى تحلم بتحقيقه جماهير الأهلى وهو أن يوافق فايلر على استكمال رحلته الناجحة مع المارد الأحمر ويقوم بتفعيل تعاقده الجديد مع النادى والذى يستمر لنهاية الموسم المقبل ويجد حلا لمشكلة ابتعاده عن أسرته الذى يؤكد أنها السبب الرئيسى لتفكيره في إنهاء مشواره مع الاهلى.

وحقق المارد الأحمر تقدمًا ملحوظًا على صعيد النتائج والأداء منذ أن خلف فايلر المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أقيل من منصبه بسبب الخروج من كأس مصر 2019 على يد بيراميدز ليصبح بطلا للرهان الرابح من مسئولى القلعة الحمراء.

*السيناريو الثانى.. يبقى الوضع على ماهو عليه بين فايلر والاهلى

يبقى هذا الحل سيناريو قائم ولكنه غامض ولن يفيد الطرفين ولكنه يؤجل الازمة لوقت لاحق ، في حالة سفر فايلر في إجازة للإطمئنان على أسرته وإبقاء الوضع على ماهو عليه انتظاراً لقرار سواء بالعودة للقاهرة أو طلب فسخ التعاقد .

وتعاقدت إدارة النادى الأهلى مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً آخر فى يونيو الماضى، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمرفي 42 مباراة فاز في 32 لقاء وتعادل في 8 وخسر مباراتين وواحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى خلال أغسطس الماضى ، وسجل الفريق تحت قيادته 88 هدفا.

*السيناريو الثالث.. فسخ التعاقد والفراق بين فايلر والأهلى

أكثر السيناريوهات قرباً للوضع الراهن، وهو إعلان فايلر أوالاهلى فسخ التعاقد وإنهاء العلاقة في المدة القانونية المحددة في العقد الجديد في الفترة من الأول من أكتوبر وحتى العاشر من نفس الشهر دون تسديد أي شروط جزائية لصالح أي طرف .

فايلر قاد الأهلى للفوز بكأس السوبر المصري 2018 بهزيمة الزمالك 2/3 في ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يخسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام الزمالك في نسخة كأس السوبر المصرى 2019 التي أقيمت فى الإمارات، واستطاع الصعود إلى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي ليضرب موعداً مع الوداد المغربى، بالإضافة لنجاح فايلر فى التتويج مع الاهلى بالدوري للمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخ الأهلى محققاً سلسلة من الأرقام القياسية وقبل نهاية المسابقة بسبعة أسابيع كاملة وسط لقب الاكثر فوزاً والاقوى هجوماً والأقوى دفاعاً والاكثر كلين شيت.