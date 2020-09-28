شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمى أمام المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلى، وجرت هذه الاقتحامات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر قوات كبيرة تابعة لشرطة الاحتلال في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وفي المقابل، منعت تلك القوات، المصلين من الوصول للمسجد؛ بحجة منع التنقل لمسافة لا تزيد على 500 متر عن المنازل لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وفى سياق متصل أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمى بمدينة الخليل أمام المصلين، وشددت من إجراءاتها في محيطه وبالبلدة القديمة؛ بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بـ "عيد الغفران".