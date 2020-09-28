أذربيجان تعلن مقتل 6 أشخاص وجرح 19 آخرين فى اشتباكات بإقليم ناجورنو قرة باغ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أذربيجان مقتل 6 أشخاص وجرح 19 آخرين في الاشتباكات الجارية منذ يومين بإقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.
فى غضون ذلك، تبادلت قوات أرمينيا وأذربيجان إطلاق النار بكثافة لليوم الثاني صباح اليوم الاثنين، وتبادل الجانبان الاتهامات باستخدام المدفعية الثقيلة.
والقتال، الذي نشب بسبب إقليم ناجورنو قرة باغ الذي يقع في أذربيجان لكن يديره الأرمن، هو الأشرس منذ عام 2016، أعلن الإقليم الانفصالي مقتل 15 جنديا من قواته، وقال إنه استعاد السيطرة على بعض الأراضي التي كان قد خسرها أمس الأحد، وإن أذربيجان تستخدم المدفعية الثقيلة في القصف، بينما ذكرت وزارة الدفاع في أذربيجان أن القوات الأرمينية قصفت بلدة ترتر.
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