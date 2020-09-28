شكرا لقرائتكم خبر عن الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة خلال هذا الأسبوع العديد من الاجتماعات ويتناول من خلالها عدد من الموضوعات والمناقشات تأتى في أولوياتها قضايا الشرق الأوسط من بينها سوريا وفلسطين فيما تتولى روسيا رئاسة مجلس الامن في نهاية الأسبوع

ويعقد مجلس الامن اليوم الاثنين اجتماع تستضيفه روسيا والصين حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، بعنوان "تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118: التمسك بسلطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"

فيما يعقد أعضاء مجلس الامن الثلاثاء القادم ندوة غير رسمية مع أعضاء الاتحاد الأفريقي بالإضافة الى مناقشة قضايا الشرق الأوسط الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين " وتتولى روسيا رئاسة المجلس يوم الخميس 1 أكتوبر.