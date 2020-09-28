شكرا لقرائتكم خبر عن كمامة "نحاس وزنك" تقضى على كورونا فى إسبانيا تستخدم 210 مرات.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة "اتينا 3" الإسبانية إنه انتشرت فى إسبانيا الكمامة الجديدة المصنوعة من الزنك والنحاس والتى تدمر فيروس كورونا وتمنع اى انتقال للتلوث ، وذلك بالتزامن مع العودة إلى المدارس والمخاوف التى تنتاب العديد فى إسبانيا من نقل الطلاب للعدوى.



كمامة الزنك والنحاس

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى إلى أن بالاضافة إلى أن هذه الكمامة تعتبر حاجز قوى لفيروس كورونا إلا أنها أيضا تعمل على تدمير الوباء نهائيا، ويرى الخبراء أن هذه الكمامة تعتبر الحل المثالى للفوز فى الحرب ضد كورونا.

وقال أنطونيو رودريجيز ، رئيس الشركة، التى انتجت كمامة الزنك والنحاس، إن "الأقمشة الموجودة فى السوق لا تحمى بالقدر الكافى ، إنما الكمامة التى تحتوى على سبائك النحاس والزنك تدمر كل شئ عند الشهيق او الزفير ، سواء فيروسات أو بكتيريا أو فطريات، ويتم القضاء نهائيا على كورونا، وبذلك فإن هذه الكمامة لن تكون حاجزا فقط بل حلا ضد الفيروسات والبكتيريا.

وأكد رودريجيز "على أي حال ، بالإضافة إلى الكمامة ، يجب ألا تنسى أبدًا نظافة اليدين ، وقبل كل شيء ، النظافة الاجتماعية.

وأوضح رودريجيز أنه عندما تتلامس الفيروسات مع نسيج الكمامة يتم تدمير الخلية الميكروبية سالبة الشحن، مما يؤدى إلى تدمير دائم للكائنات الحية الدقيقة على عكس الحلول التى تعتمد على المعادن الثقيلة، مثل الفضة والزنك والنحاس ، فقد وُجد أن هذه التقنية الجديدة آمنة للبشرة والرئتين.

وتتكون الكمامة من ثلاث طبقات توفر خمسة مستويات من الحماية، بالإضافة إلى ذلك ، تعمل تقنية Livinguard على تدمير الفيروس باستمرار وتسمح للمستخدمين بإعادة استخدام القناع لمدة ستة أشهر ، حتى 210 مرة دون المساس بالسلامة.