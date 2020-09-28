شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنشئ فريقا تنفيذيا ميدانيا لخدمة المعتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء فريق تنفيذي ميداني لخدمة المعتمرين، يضم جميع وكالات الرئاسة التابع لها إدارات ميدانية بالمسجد الحرام سواء الخدمية أم الهندسية أو العلمية، جاء ذلك استعداداً لاستقبال المعتمرين.

ووفقا لصحيفة الرياض شدد الشيخ السديس على تنفيذ الخطط وحوكمتها، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الصحية، لضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين.

وأكد الرئيس العام على جودة تنفيذ الأعمال، خاصة وأن الرئاسة العامة تحظى بدعم لا محدود من حكومة المملكة العربية السعودية، وتعاون مميز من قبل جميع الجهات الحكومية الأخرى العاملة بالمسجد الحرام.

كانت أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية تطبيق "اعتمرنا" لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات.

وتأتي عملية التطبيق الإلكترونية السعودية الجديدة لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع "تطبيق توكلنا" للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

وأتاح متجر "آبل" اعتبارا من، أمس الأحد، تحميل تطبيق "اعتمرنا" الذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة بالنسبة للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، وهي المواعيد التي ستبدأ من الأحد المقبل، الموافق 4 أكتوبر كمرحلة أولى.