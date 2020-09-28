شكرا لقرائتكم خبر عن 12 محتجزا يخرجون من مستشفى النيل لقسم أول شبرا الخيمة بعد شفائهم من الاختناق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، بقيادة الدكتور عيد العطار مدير المستشفى، تعافى وخروج 12 شخصا من المحجوزين بقسم أول شبرا الخيمة، وإعادتهم إلى قسم الشرطة، وذلك بعد إصابتهم بحالة اختناق نتيجة أدخنة تصاعدت بسبب ماس كهربائي، نشب فى غرفة الانتظار أسفل الحجز وتمت السيطرة على الموقف.

وكان قد أصيب 12 شخصا من المحجوزين بحجز قسم أول شبرا الخيمة باختناق جراء أدخنة تصاعدت بسبب ماس كهربائي، نشب فى غرفة الانتظار أسفل الحجز وتمت السيطرة علي الموقف، تحرر محضر بالواقعة وتم نقل الحالات لمستشفي النيل بشبرا الخيمة لإجراء لإسعافات اللازمة.

وتلقي اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، بتصاعد أدخنة من غرفة الانتظار أسفل حجز المسجونين، وعلى الفور انتقل مدير الأمن لمكان الحادث وتمت السيطرة علي الموقف.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية وجري التعامل مع 6 حالات اختناق بمكان الحادث، ونقل 12 حالة أخري لمستشفي النيل لتلقي الإسعافات والخضوع للعناية الطبية، فيما تم السيطرة علي الأدخنة وإخلاء المكان.

وتبين من التحريات تصاعد الأدخنة بسبب ماس كهربائي في غرفة الانتظار أسفل الحجز، مما تسبب في حالات الإختناق وإصابة كلا من "سيد م" و"محمود ع" و"بسمة م"، و"حسن ا" و"محمد ا"، و"مجدي ب"، و"سميرة م"، و"نادية م"، و"محمد ا"، و"علي ر"، و"عزيزة إ"، و"عماد س"، وتم السيطرة علي الموقف دون خسائر وتولت النيابة التحقيق.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بسؤال قوة القسم المتواجدة، وانتداب فريق من المعمل الجنائي لكشف غموض الحادث، وبيان سبب حدوث الماس الكهربائي، وسؤال المصابين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.