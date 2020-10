شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تذكر معجبيها بلحظة فقد قرطها الماسى عام 2011 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور تسع سنوات على الحدث، لم ينس المعجبون رد فعل نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان عندما فقدت أحد الأقراط المرصعة بالماس والتى وصل سعره 75 ألف دولار، حيث فقدت كيم القرط فى مياه بورا بورا.

نشرت كيم كاردشيان مقطع فيديو قصير لمتابعيها البالغ عددهم 189 مليون على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام " وظهرت بالفيديو وهى تقفز فى blue lagoon مع أطفالها نورث ويست وسانت .

مجرد أن قفزت كيم التى كانت ترتدى " مايوه " بيكينى أرجوانى و حذاء باللون الأبيض من مجموعة " Yeezy " لتقفز خلفها ابنتها نورث ويست البالغة من العمر 7 سنوات ، بينما كان سانت متردد فى أن يتبع شقيقته ووالدته، وكان بحاجة إلى بعض كلمات الإقناع والتشجيع من كيم.



كيم عام 2011 و كيم الان

و قد قارن عدد من متابعى كيم كارداشيان على " إنستجرام " مقطع الفيديو الأخير الذى ظهرت فيه وهى تقفز بمشهد لا ينسى من احدى حلقات برنامجها الشهير " keeping up with the kardashians " عام 2011 عندما قفزت فى البحيرة لتفقد قرطها باهظ الثمن ، فقد انهالت التعليقات على الفيديو بضرورة أخذ حذرها حتى لا تفقد الاقراط الماسية من جديد مثلما حدث لها فى 2011 .



كيم 1