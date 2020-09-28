شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة خاصة من على أبو جريشة ومحمد صلاح لمعسكر الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، الشكر والتقدير لـ على أبو جريشه فاكهة الكرة المصرية ومحمد صلاح أبو جريشة نجم الكرة المصرية لزيارتهما لمقر إقامة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى بالقاهرة ولقائهما بالجهاز الفنى واللاعبين من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم وذلك قبل لقاء اليوم أمام طلائع الجيش بملعب جهاز الرياضة العسكرى .

وثمن المهندس إبراهيم عثمان هذه الزيارة لأنها تأتى فى وقت الإسماعيلى أحوج ما يكون لتكاتف الجميع داخل وخارج القلعة الصفراء من أجل تخطى تلك المرحلة الصعبة وإعادة الثقة للاعبين .

جدير بالذكر أن مجلس الإدارة وجه الشكر لجميع رموز ونجوم الإسماعيلى عند زيارتهم لقلعة الدراويش مشجعين للفريق الأول أثناء تدريبه الأساسى قبل اللقاء المهم، وكان على أبو جريشة ومحمد صلاح اعتذرا عن حضور المبادرة بسبب ارتباطات حالت دون تواجدهما بمران الفريق السبت الماضى.

ويستضيف طلائع الجيش نظيره الإسماعيلى فى الخامسة والنصف عصر اليوم، الاثنين، باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 13 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.