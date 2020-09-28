صور.. مقتل عنصرين إرهابيين في القليوبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عنصرين إرهابيين مصرعهما في منطقة القلج بالقليوبية. وأكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة ، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكراً للاعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة.

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